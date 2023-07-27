Кто обязан по закону убирать ядовитый борщевик?
Борщевик Сосновского чрезвычайно опасен для человека во второй половине лета. Об этом заявили в Россельхознадзоре.
Борщевик Сосновского чрезвычайно опасен для человека во второй половине лета. Об этом заявили в Россельхознадзоре.
«Июль и август — месяцы активного цветения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi). Большая часть ядовитых веществ — фуранокумаринов — локализована в наземных частях растения. Достаточно незначительного попадания сока на кожу, как под воздействием света на ней возникают сильные ожоги с волдырями. Аэрозольные частицы могут вызвать отек гортани и верхних частей пищевода», — предостерегли в ведомстве.
Там назвали три способа борьбы с агрессивным сорняком. Выбор метода напрямую зависит от площади поражения земли.
При единичных случаях, нужно проводить ручную прополку, подрезать корни скашивать надземную часть растения.
При малочисленной популяции (от 100 до 1000 растений) потребуется несколько методов:
Если речь идет о крупных зарослях (более 1 000 растений), то для борьбы с сорняком ведомство рекомендует:
«У борщевика Сосновского нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним представляет сложную задачу. Возможны различные подходы и способы, а также их сочетание. Главный принцип — не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер, автотранспорт или человек. Упав в почву, они будут прорастать в течение ряда лет», — рассказали в ведомстве.
Как заявили в Россельхознадзоре, бороться с зарослями борщевика обязаны собственники и арендаторы пораженных земельных участков.
«Законодательством предусмотрена обязанность собственников и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите территорий от зарастания борщевиком Сосновского, не являющимся карантинным растением. В случае обнаружения ядовитого сорняка граждане вправе обратиться в органы местного самоуправления для его уничтожения. При выявлении борщевика на землях сельскохозяйственного назначения граждане также могут обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по месту нахождения такого земельного участка», — говорится в разъяснении ведомства.
Отметим, если собственник самостоятельно не может избавиться от ядовитого сорняка и обращается за помощью, например, в органы местного самоуправления. То ему придется возместить расходы муниципалитета, после окончания работ.
За нарушение правил борьбы с особо опасными и опасными вредителями растений, а также возбудителями болезней растений, растениями-сорняками грозит административное наказание в виде предупреждения или штрафа (ст. 10.1 КоАП РФ):
Ответственность за распространение борщевика Сосновского устанавливается и на уровне регионов. В Москве, например, размер штрафа для собственников составит от 2000 до 5000 ₽ Для должностных лиц — 20 000 — 50 000 ₽, а для юридических — 150 000 — 700 000 ₽ В Калужской области за неуничтоженные борщевик гражданам придется отдать от 3000 до 5000 ₽, должностным лицам — от 20 000 до 30 000 ₽, юрлицам — от 50 000 до 110 000 ₽
Как сообщили в Россельхознадзоре, «к нарушителям могут применяться предусмотренные законодательством РФ меры, вплоть до изъятия сельхозучастка».
Так, согласно № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у собственника по решению суда, если: