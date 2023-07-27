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16:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто обязан по закону убирать ядовитый борщевик?

Борщевик Сосновского чрезвычайно опасен для человека во второй половине лета. Об этом заявили в Россельхознадзоре.

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«Июль и август — месяцы активного цветения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi). Большая часть ядовитых веществ — фуранокумаринов — локализована в наземных частях растения. Достаточно незначительного попадания сока на кожу, как под воздействием света на ней возникают сильные ожоги с волдырями. Аэрозольные частицы могут вызвать отек гортани и верхних частей пищевода», — предостерегли в ведомстве.

Как надо бороться с борщевиком?

Там назвали три способа борьбы с агрессивным сорняком. Выбор метода напрямую зависит от площади поражения земли.

При единичных случаях, нужно проводить ручную прополку, подрезать корни скашивать надземную часть растения.

При малочисленной популяции (от 100 до 1000 растений) потребуется несколько методов:

  • подрезка корней;
  • скашивание надземной массы косой или сенокосилкой;
  • в ранний период развития растений — химическая обработка баковой смесью на основе изопропиламинной соли глифосата и диметиламинной соли дозе 5 кг/га.

Если речь идет о крупных зарослях (более 1 000 растений), то для борьбы с сорняком ведомство рекомендует:

  • использовать специальную технику для проведения вспашки или механического покоса;
  • проводить лущение (обработку) почвы дисковыми лущильниками на глубину до 10−12 см;
  • высевать многолетние травы после вспашки (овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой) с нормой высева семян 150 кг/га;
  • обрабатывать гербицидами.

«У борщевика Сосновского нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним представляет сложную задачу. Возможны различные подходы и способы, а также их сочетание. Главный принцип — не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер, автотранспорт или человек. Упав в почву, они будут прорастать в течение ряда лет», — рассказали в ведомстве.

Кто должен отвечать за уборку борщевика?

Как заявили в Россельхознадзоре, бороться с зарослями борщевика обязаны собственники и арендаторы пораженных земельных участков.

«Законодательством предусмотрена обязанность собственников и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите территорий от зарастания борщевиком Сосновского, не являющимся карантинным растением. В случае обнаружения ядовитого сорняка граждане вправе обратиться в органы местного самоуправления для его уничтожения. При выявлении борщевика на землях сельскохозяйственного назначения граждане также могут обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по месту нахождения такого земельного участка», — говорится в разъяснении ведомства.

Отметим, если собственник самостоятельно не может избавиться от ядовитого сорняка и обращается за помощью, например, в органы местного самоуправления. То ему придется возместить расходы муниципалитета, после окончания работ.

Какие штрафы грозят владельцу земли, за борщевик?

За нарушение правил борьбы с особо опасными и опасными вредителями растений, а также возбудителями болезней растений, растениями-сорняками грозит административное наказание в виде предупреждения или штрафа (ст. 10.1 КоАП РФ):

  • для граждан — от 300 до 500 ₽;
  • на должностных лиц — от 500 до 1000 ₽;
  • на юридических лиц — от 5000 до 10 000 ₽

Ответственность за распространение борщевика Сосновского устанавливается и на уровне регионов. В Москве, например, размер штрафа для собственников составит от 2000 до 5000 ₽ Для должностных лиц — 20 000 — 50 000 ₽, а для юридических — 150 000 — 700 000 ₽ В Калужской области за неуничтоженные борщевик гражданам придется отдать от 3000 до 5000 ₽, должностным лицам — от 20 000 до 30 000 ₽, юрлицам — от 50 000 до 110 000 ₽

Могут ли из-за борщевика отобрать землю?

Как сообщили в Россельхознадзоре, «к нарушителям могут применяться предусмотренные законодательством РФ меры, вплоть до изъятия сельхозучастка».

Так, согласно № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у собственника по решению суда, если:

  • он не использовался по целевому назначению в течение трех и более лет;
  • такой земельный участок используется с нарушением законодательства РФ, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде.

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