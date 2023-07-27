Где находится самое солнечное место на Земле?
Ученые нашли на планете место с уровнем ультрафиолета, почти как на Венере.
Ученые нашли на планете место с уровнем ультрафиолета, почти как на Венере.
Самое солнечное место на Земле находится на севере Чили — это пустыня Атакама. К такому выводу пришли ученые из Университета Сантьяго, сообщает Daily Mail и The Washington Post со ссылкой на результаты исследования.
Благодаря своему местоположению. Сообщается, что Атакама расположена на высоте более 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Над пустыней «самые безоблачные условия» и очень мало дождей. Вот почему там гораздо больше солнечного света, чем где-либо еще.
«Стоя на этой высоте, как правило, холодное и сухое место на Земле получает больше солнечного света, чем любое другое место на планете — затмевая места, которые находятся выше по высоте и ближе к экватору», — пишет The Washington Post.
Исследования проводились в районе плато Чахнантор, в течение пяти лет. Они показали, что мощность солнечной радиации в пустыне достигает рекордных для нашей планеты 2177 Вт на кв. метр. Для сравнения — в верхней части земной атмосферы она составляет примерно 1360 Вт на кв.м. Средний уровень солнечной радиации на плато составляет около 308 Вт на кв. метр, что также считается самым высоким показателем в мире, говорится в исследовании.
«Это примерно тот уровень радиации, которую вы получите летом, если будете стоять на Венере», — заявил автора исследования, климатолог из Университета Гронингена Рауль Кордеро.
По словам ученого, это «невероятное» сравнение, ведь расстояние от Венеры до Солнца на 28% меньше земного, из-за чего температура на этой планете достигает 500 градусов Цельсия.
«Если вы подвергаетесь такой высокой радиационной опасности, вы должны защитить свою кожу. Люди работающие в тех местах знали, что радиация высокая, но теперь мы знаем, насколько она высока», — добавил Кордеро.
Несмотря на такое количество ультрафиолета, погода в самой солнечной точке Земли далеко не жаркая. Из-за соседства с Тихим океаном средняя температура в пустыне летом едва превышает 39,2 ℉ (4 °C).