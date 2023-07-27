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17:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Где находится самое солнечное место на Земле?

Ученые нашли на планете место с уровнем ультрафиолета, почти как на Венере.

Источник: Reuters

Самое солнечное место на Земле находится на севере Чили — это пустыня Атакама. К такому выводу пришли ученые из Университета Сантьяго, сообщает Daily Mail и The Washington Post со ссылкой на результаты исследования.

Почему Атакама?

Благодаря своему местоположению. Сообщается, что Атакама расположена на высоте более 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Над пустыней «самые безоблачные условия» и очень мало дождей. Вот почему там гораздо больше солнечного света, чем где-либо еще.

«Стоя на этой высоте, как правило, холодное и сухое место на Земле получает больше солнечного света, чем любое другое место на планете — затмевая места, которые находятся выше по высоте и ближе к экватору», — пишет The Washington Post.

Какое в пустыне солнечное излучение?

Исследования проводились в районе плато Чахнантор, в течение пяти лет. Они показали, что мощность солнечной радиации в пустыне достигает рекордных для нашей планеты 2177 Вт на кв. метр. Для сравнения — в верхней части земной атмосферы она составляет примерно 1360 Вт на кв.м. Средний уровень солнечной радиации на плато составляет около 308 Вт на кв. метр, что также считается самым высоким показателем в мире, говорится в исследовании.

«Это примерно тот уровень радиации, которую вы получите летом, если будете стоять на Венере», — заявил автора исследования, климатолог из Университета Гронингена Рауль Кордеро.

По словам ученого, это «невероятное» сравнение, ведь расстояние от Венеры до Солнца на 28% меньше земного, из-за чего температура на этой планете достигает 500 градусов Цельсия.

«Если вы подвергаетесь такой высокой радиационной опасности, вы должны защитить свою кожу. Люди работающие в тех местах знали, что радиация высокая, но теперь мы знаем, насколько она высока», — добавил Кордеро.

Какая погода в самой солнечной точке Земли?

Несмотря на такое количество ультрафиолета, погода в самой солнечной точке Земли далеко не жаркая. Из-за соседства с Тихим океаном средняя температура в пустыне летом едва превышает 39,2 ℉ (4 °C).

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