Специалисты рассказали, какие грибы лучше замораживать
И какие следует предварительно обработать термически.
И какие следует предварительно обработать термически.
Грибной сезон набирает обороты, но не все умеют правильно обрабатывать или хранить урожай. Редакторы сайта Onet собрали экспертные мнения о том, что нужно делать с таким «уловом».
Начнем с того, что заморозка — лучший способ хранения, при котором сохраняется вкус и питательная ценность продуктов. Замороженные грибы можно добавлять в соусы, супы и первые блюда. Специалисты отмечаю, что лучше всего для этого подойдут мясистые виды, которые трудно высушить — боровики, маслята, подберезовики, лисички и рыжики. Но чтобы правильно заморозить грибы, нужно знать, какие виды можно оставить сырыми, а какие требуют предварительной обработки.
Опытные грибники советуют никогда не замораживать пластинчатые грибы в сыром виде — они станут горькими. Кроме того, эти виды содержат много воды, и замораживание не лучшим образом повлияет на их форму после оттаивания.
Грибы с плотной структурой, такие как боровики или подберезовики, после очистки можно сразу же заморозить в контейнере или полиэтиленовом пакете. Однако при термической обработке грибы лучше сохранят и консистенцию, и свежесть. Лисички же, к примеру, лучше кипятить и бланшировать. Предварительно термически обработанные или обжаренные грибы можно хранить в морозильной камере до года. Если заморозить грибы сырыми, срок их хранения составляет до полугода. Опытные грибники отмечают, что не стоит дважды размораживать замороженную еду — можно получить пищевое отравление.
Ранее мы писали, что биологи предложили использовать грибы как экологичные кондиционеры. Их структура позволяет удерживать значительное количество воды, которая медленно и равномерно удаляется через нижнюю сторону шляпок.
Олеся Маевская