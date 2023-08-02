Из-за изменений климата Москву «начали атаковать» смерчи
И это не единственный город, в котором они появятся.
И это не единственный город, в котором они появятся.
Информационное агентство Ura.ru передает, что из-за изменения климата смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России. К ней относятся Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Ярославская, Архангельская, Калининградская области, Карелия, Коми, Крым, Татарстан и Пермский край.
«Смерчи и торнадо — это не только морское явление. В связи с изменением климата оно будет наблюдаться все чаще и чаще, потому что из-за роста температур у нас увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерч и ураганы», — объяснил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.
Ученый также отметил, что те торнадо, которые, к примеру, ходят по Америке, прежде всего, сухопутные и разрушительные. В России это явление происходило не часто, но в последнее время оно активизировалось. По словам специалиста по природным катастрофам, первые торнадо, как правило, не являются разрушительными.
Скорее всего, сначала будут возникать относительно небольшие смерчи, которые просто будут привлекать внимание окружающих. Но это будет говорить о том, что в данном регионе стало возможным появление торнадо и в будущем можно ожидать их крупных, разрушительных.
«Воронка у смерчей может быть 10 метров, сотни метров и километров, но это уже самый крупный», — добавил Карнаухов.
Специалист отметил, что идущий по земле хобот может принести большие повреждения на поверхности. Можно прогнозировать, что разрушительная сила этих явлений будет увеличиваться. В данный момент чаще всего смерчи будут появляются в районе Черноморского побережья, в районе Новороссийска, в Сочи, поскольку в этом регионе встречаются холодные воздушные массы с европейской части России и тропические, средиземноморские.
Недавно в Краснодарском крае, в Туапсе, в 10 километрах от берега заметили смерч.
Олеся Маевская