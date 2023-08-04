Как в разных странах переживают температурные рекорды: фото Люди купаются в фонтанах, обливаются водой и принимают холодную ванну прямо на улице.
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12:16 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Жаркое лето: как в разных странах переживают высокие температуры

Люди купаются в фонтанах, обливаются водой и принимают холодную ванну прямо на улице.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +24° 94% 755 мм рт. ст. 0 м/с
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Эти летом температурные рекорды были установлены и неоднократно побиты в разных точках планеты. В эпицентре аномальной жары оказались юг Европы, США и Китай. Также в Испании, США, Мексике, Индии и Иране столбики термометров не опускаются ниже 40.

А пока в мире борются с жарой, в четырех Российских регионах сильные осадки могут вызвать подтопления.

Анна Морозова

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