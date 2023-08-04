Жаркое лето: как в разных странах переживают высокие температуры
Люди купаются в фонтанах, обливаются водой и принимают холодную ванну прямо на улице.
Люди купаются в фонтанах, обливаются водой и принимают холодную ванну прямо на улице.
Эти летом температурные рекорды были установлены и неоднократно побиты в разных точках планеты. В эпицентре аномальной жары оказались юг Европы, США и Китай. Также в Испании, США, Мексике, Индии и Иране столбики термометров не опускаются ниже 40.
А пока в мире борются с жарой, в четырех Российских регионах сильные осадки могут вызвать подтопления.
Анна Морозова