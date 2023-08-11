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13:32 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам рассказали о пользе кабачков

Кабачок можно смело назвать диетическим овощем: он легко усваивается и крайне редко вызывает аллергию, именно поэтому с пюре из кабачков в большинстве случаев начинают детский прикорм.

Источник: Газета.Ру

Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Кабачок часто включают в рацион пациентов, идущих на поправку, пожилых людей, школьников. А еще на него следует обратить внимание тем, кто следит за фигурой: в ста граммах продукта содержится всего 24 калории», — пояснила она.

Кроме этого, на 90% кабачки состоят из воды, что помогает поддерживать водный баланс.

«В этих овощах много клетчатки, которая полезна для пищеварительной системы и дает ощущение сытости. Также в них есть пектин, это водорастворимая клетчатка, которая помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови», — заявила врач.

В кабачках также содержится довольно много витаминов: А, С, РР. В его состав входят антиоксидантные соединения — лютеин и зеаксантин, которые помогают поддерживать остроту зрения. Этот овощ богат калием, который способствует выведению из организма лишней жидкости и нормализации солевого обмена.

«Рекомендуется использовать в пищу недозрелые плоды: у них более нежный вкус, нет больших жестких семян, молодые кабачки очень хорошо усваиваются организмом. Их можно употреблять в пищу в вареном, запеченном, жареном виде. Но необходимо помнить, что при длительной термической обработке содержащиеся в кабачках витамины разрушаются», — резюмировала гастроэнтеролог.

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