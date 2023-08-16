Улучшает память и защищает от рака: названы полезные свойства малины
Каждый год 16 августа отмечается День малинового варенья. Рассказываем, чем эта ягода полезна для здоровья.
Каждый год 16 августа отмечается День малинового варенья. Рассказываем, чем эта ягода полезна для здоровья.
День малинового варенья пришел к нам из Древней Руси, правда тогда этот праздник называли Малинник, так как к середине августа поспевала малина. Девушки, женщины шли в лес, собирали ягоды, а дома каждая хозяйка варила самое вкусное малиновое варенье, секретный рецепт которого знает именно она.
Все знают, что малина при простуде — лучшее лекарство. Однако эта ягода также обладает рядом полезных веществ, которые могут творить чудеса с нашим здоровьем.
В малине содержатся антиоксиданты, например, эллаговая кислота, кверцетин, витамин С. Все они помогают организму бороться со свободными радикалами (группой атомов, которая нарушает функции иммунной системы), замедляя окислительные процессы, тем самым защищая человека от диабета, рака и других заболеваний.
Также малина эффективно убирает клетки рака толстой кишки, желудка и молочной железы.
В состав малины входит калий, который отвечает за нормальное кровяное давление и сердцебиение. Также в ягоде содержатся марганец, медь и железо, необходимые организму для производства красных кровяных клеток, а витамин C способствует восстановлению и укреплению тканей, в том числе и сосудов. Малина помогает значительно снизить риск развития кардиологических болезней.
Малина полезна еще и потому, что в ней мало углеводов и много клетчатки. Также ягода обладает низким гликемическим индексом (показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови). Поэтому малина — очень полезный перекус, который не дает резкого всплеска сахара в крови. Также она может снизить уровень сахара и повысить инсулинорезистентность (чувствительность клеток к инсулину).
Малина снижает потребность в сладком, снижая тягу к сахару. Также ягоды содержат кетоны, которые препятствуют набору массы тела.
Антиоксиданты, содержащиеся в малине, способны бороться с преждевременным старением. Дело в том, что витамин С улучшает выработку коллагена и восстанавливает кожу после воздействия на нее ультрафиолета. Также ягоды со временем улучшают двигательные функции, улучшают координацию и выносливость.
Если регулярно употреблять малину, то она поможет предотвратить повреждение клеток мозга и ухудшение памяти, спровоцированное возрастными изменениями. Также флавоноиды (растительные пигменты, улучшающие обмен веществ), содержащиеся в малине, поддерживают когнитивные функции мозга (память, речь и интеллект).
Антивоспалительные свойства малины помогают как при простуде, так и в снижении риска развития артрита и облегчении симптомов, если болезнь уже началась. Содержащееся в ягодах вещество блокирует фермент, который вызывает боль, отеки и разрушение суставов.
Анна Морозова