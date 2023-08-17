Из-за необычного явления у туристов в Китае «волосы встали дыбом»
Этот признак означает высокую вероятность удара молнии.
Этот признак означает высокую вероятность удара молнии.
В китайской пустыне Кумтаг экскурсовода Чжао и группу туристов шокировало странное явление. Когда они поднялись на вершину песчаной дюны, их волосы на голове и теле поднялись, иначе «встали дыбом», издавая шипящий шум. По словам туристов, они чувствовали, как мобильные телефоны в карманах начали заряжаться. Чжао рассказал, что за десять лет работы гидов он никогда не видел ничего подобного.
Экскурсионная группа через несколько минут покинула место. Вернувшись через 20 минут они находились в недоумении, поскольку странное явление исчезло. Разобраться в том, что это было, помог профессор Ву Сюеке из Школы атмосферных наук Университета Ланьчжоу. Он объяснил, что волосы встали дыбом из-за наэлектризованных облаков над головами туристов. В таких случаях существует риск удара молнии либо в человека, либо возле него. Если вы столкнулись с таким явлением, ученый советует незамедлительно спрятаться в безопасном месте. Если такового нет, то надо найти низменность, сесть на корточки, сведя ноги вместе. Если поблизости есть транспортные средства, то лучше укрыться в них.
Представитель Центра метеорологических технологий предотвращения стихийных бедствий Синьцзян-Уйгурского автономного района сообщил, что ранее никто не сообщал о подобных явлениях в пустыне. Также он добавил, что грозовая погода в пустынных регионах наблюдается очень редко.
Ранее мы показывали видео редкого природного явления — субсолнца. Вертикальное снежное пятно удалось запечатлеть на горнолыжном склоне в Патагонии.
Анна Морозова