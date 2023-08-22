NASA показало, как будет выглядеть Солнце, когда оно умрет
На примере далекой туманности.
На примере далекой туманности.
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал последние этапы жизни туманности Кольцо, также известной как Мессье 57. Она находится на расстоянии около 2600 световых лет от Земли и родилась из умирающей звезды, выбросившей свои внешние слои в космос. Именно этот энергетический импульс придал астрономическому объекту отчетливую структуру и яркие цвета, пишет Daily Mail.
Аналогичное изображение, полученное Уэббом, было обнародовано ранее в этом месяце, но новый снимок, сделанный другой камерой аппарата, выявил невиданные ранее детали во внешних областях кольца. «Это поразительное изображение показывает, в частности, дуги за пределами главного кольца, — сказал профессор Университетского колледжа Лондона Майк Барлоу, ведущий научный сотрудник проекта JWST Ring Nebula. — Они образовались в фазе красного гиганта центральной звезды, прежде чем она перевоплотилась в белого карлика».
Вместе изображения «Уэбба» раскрывают сложные структуры туманности Кольцо — ее колец, пузырей и тонких облаков — с беспрецедентной детализацией. Главное кольцо туманности состоит из 20 тысяч сгустков плотного молекулярного газообразного водорода, масса каждого из которых примерно равна массе Земли. Анализируя различные изображения Мессье 57, исследователи надеются лучше понять сложные процессы, лежащие в основе формирования и эволюции подобных объектов.
По мнению ученых, через пять миллиардов лет наше Солнце превратится в красного гиганта, более чем в 100 раз превышающего его нынешний размер. В конце концов, он будет выбрасывать газ и пыль, чтобы создать «оболочку», составляющую половину его массы. Ядро станет крошечной белой карликовой звездой, которая будет сиять тысячи лет, создавая кольцеобразную планетарную туманность, подобную Мессье 57.
Это, вероятно, уничтожит любую форму жизни на нашей планете, и неизвестно, выживет ли каменистое ядро Земли. Астрономы надеются, что с помощью наблюдений «Джеймса Уэбба» им удастся узнать, что произошло всего через пару сотен миллионов лет после Большого взрыва. Но для этого ученым необходимо собирать и анализировать данные на протяжении ближайших десятилетий.
Недавняя вспышка на Солнце оборвала радиосвязь на западе США и в Тихом океане. Ученые предсказали новые энергетические выбросы.
Олеся Маевская