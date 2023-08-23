Осторожно, магнитная буря: чем она опасна и как защититься
В течение четырех дней метеозависимым людям следует поберечь себя и избегать нагрузок на организм.
В течение четырех дней метеозависимым людям следует поберечь себя и избегать нагрузок на организм.
Из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны со скоростью 400−1000 километров в секунду. Частицы сталкиваются с магнитным полем нашей планеты и вызывают волны. Эти колебания и называют магнитной бурей. Это природное явление всегда опасно для самочувствия людей (особенно для метеозависимых) и может нанести немалый вред как здоровью человека, так и электрическим приборам.
Мощная атака началась еще вчера, 22 августа, а завершится она 26 августа, достигнув своего пика в 4 балла (тяжелый уровень этого природного явления, когда наблюдаются проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств, ухудшается спутниковая навигация и радиосвязь). Полярные сияния видны в районе Краснодарского края.
Это природное явление влияет на многие аспекты нашей жизни, но особенное внимание стоит обратить на здоровье. Наиболее подвержены стихии метеочувствительные люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако и здоровым людям не стоит расслабляться, так как они тоже находятся в зоне риска.
У людей, страдающих психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. Иногда может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах.
Чтобы избавиться от головной боли, врачи советуют выпить обезболивающие или успокоительные препараты и постараться поспать. Если же боль во время геомагнитного шторма случается не в первый раз, то следует подготовить свой организм к космическим изменениям: наладить режим сна, снизить интенсивность физических нагрузок, принимать нужные лекарства и искать во всех ситуациях только положительные стороны.
При сердечно-сосудистых заболеваниях во время магнитных бурь следует обязательно контролировать артериальное давление, проконсультироваться с лечащим врачом о дозировке препаратов и держать их всегда при себе, ограничить алкоголь, никотин и избегать негативных эмоций. А самое главное — не быть мнительным, так как многие люди, узнав о приближающейся стихии, начинают опасаться самого плохого, что приводит к ухудшению как психического, так и физического состояния.
Навредить здоровью косвенно магнитные бури могут, влияя на технику и электросистемы. Способность стихии образовывать электрический ток в предметах, содержащих металл, может спровоцировать сильные скачки напряжения, возгорания и взрывы. Опасность может крыться даже в водоснабжении, так как ток образуется в трубах, а жидкости являются хорошими проводниками.
Влияют магнитные бури и на радиосвязь, системы GPS и другие навигационные системы. Это приводит к неправильному определению местоположения, что может повлиять на направление движения. Проще говоря, без навигаторов, например, могут теряться автомобилисты и люди с топографическим кретинизмом.
Чтобы подготовиться к природному явления и спокойно его пережить, есть несколько советов.
Ранее о последствиях сильной магнитной бури для организма человека рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус.
Анна Морозова