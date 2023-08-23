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14:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Осторожно, магнитная буря: чем она опасна и как защититься

В течение четырех дней метеозависимым людям следует поберечь себя и избегать нагрузок на организм.

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Из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны со скоростью 400−1000 километров в секунду. Частицы сталкиваются с магнитным полем нашей планеты и вызывают волны. Эти колебания и называют магнитной бурей. Это природное явление всегда опасно для самочувствия людей (особенно для метеозависимых) и может нанести немалый вред как здоровью человека, так и электрическим приборам.

Мощная атака началась еще вчера, 22 августа, а завершится она 26 августа, достигнув своего пика в 4 балла (тяжелый уровень этого природного явления, когда наблюдаются проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств, ухудшается спутниковая навигация и радиосвязь). Полярные сияния видны в районе Краснодарского края.

Это природное явление влияет на многие аспекты нашей жизни, но особенное внимание стоит обратить на здоровье. Наиболее подвержены стихии метеочувствительные люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако и здоровым людям не стоит расслабляться, так как они тоже находятся в зоне риска.

Наиболее часто во время магнитных бурь наблюдаются головная боль, бессонница, тахикардия, слабость, скачки артериального давления.

У людей, страдающих психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. Иногда может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах.

Чтобы избавиться от головной боли, врачи советуют выпить обезболивающие или успокоительные препараты и постараться поспать. Если же боль во время геомагнитного шторма случается не в первый раз, то следует подготовить свой организм к космическим изменениям: наладить режим сна, снизить интенсивность физических нагрузок, принимать нужные лекарства и искать во всех ситуациях только положительные стороны.

При сердечно-сосудистых заболеваниях во время магнитных бурь следует обязательно контролировать артериальное давление, проконсультироваться с лечащим врачом о дозировке препаратов и держать их всегда при себе, ограничить алкоголь, никотин и избегать негативных эмоций. А самое главное — не быть мнительным, так как многие люди, узнав о приближающейся стихии, начинают опасаться самого плохого, что приводит к ухудшению как психического, так и физического состояния.

Навредить здоровью косвенно магнитные бури могут, влияя на технику и электросистемы. Способность стихии образовывать электрический ток в предметах, содержащих металл, может спровоцировать сильные скачки напряжения, возгорания и взрывы. Опасность может крыться даже в водоснабжении, так как ток образуется в трубах, а жидкости являются хорошими проводниками.

Влияют магнитные бури и на радиосвязь, системы GPS и другие навигационные системы. Это приводит к неправильному определению местоположения, что может повлиять на направление движения. Проще говоря, без навигаторов, например, могут теряться автомобилисты и люди с топографическим кретинизмом.

Чтобы подготовиться к природному явления и спокойно его пережить, есть несколько советов.

  1. Следите за новостями. Из новостных сводок можно узнать, насколько сильная магнитная буря ожидается и что можно ожидать.
  2. Зарядите необходимые устройства. Мобильные телефоны, ноутбуки и другая электроника должна быть заряжена на 100%. Это поможет снизить риск повреждения оборудования во время подключения его к электросети.
  3. Отключите ненужную электронику. Если устройство не используется, лучше отключить его от электросети, чтобы снизить риск повреждения.
  4. Подготовьте запасы. Приготовьте необходимое количество еды, воды, свечей, батареек. Это на случай, если магнитная буря вызовет проблемы с электроснабжением.
  5. Не используйте электронику на улице. Лучше всего не использовать гаджеты на открытом воздухе, так как это поможет снизить риск поражения электрическим разрядом.
  6. Следите за самочувствием. Если вы чувствительны к геомагнитным штормам, то под рукой у вас всегда должны находиться необходимые лекарственные препараты.
  7. Не будьте мнительными. Не надо бояться, что произойдет что-то страшное. Страх и паника могут спровоцировать ухудшение состояния. То есть на здоровье будет влиять не магнитная буря, а негативные эмоции. Если вам сложно справиться с навязчивыми мыслями, принимайте успокоительные, больше отдыхайте и избегайте негатива.

Ранее о последствиях сильной магнитной бури для организма человека рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

Анна Морозова

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