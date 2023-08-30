В следующем веке климат-кризис может погубить до 10% человечества
Ученые предсказывают гибель миллиарда людей после 2100 года из-за глобального потепления.
Ученые предсказывают гибель миллиарда людей после 2100 года из-за глобального потепления.
Вызванное человеческой деятельностью глобальное потепление может пагубно сказаться на численности населения Земли. Если вовремя не предпринять необходимые меры, то в течение следующего столетия оно унесет жизни одного миллиарда человек. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Онтарио, их исследование опубликовано в журнале Energies.
За основу специалисты взяли предыдущие расчеты, согласно которым каждая тысяча парниковых выбросов от сжигания ископаемого топлива вызовет один преждевременный летальный исход. А, согласно последнему прогнозу ученых из Университета штата Вашингтон, к 2200 году население Земли достигнет 10,4 миллиарда человек.
Таким образом, из-за парниковой эмиссии в следующем столетии может погибнуть около 10% от общей численности населения. Однако, по словам исследователей, это можно предотвратить, если улучшить энергосбережение и эффективно использовать энергию в промышленной, сельскохозяйственной и транспортной отраслях. Также специалисты предлагают постепенно переходить от ископаемых углеводородов на экологически чистые ресурсы — водород, биотопливо и возобновляемые источники энергии.
Из-за глобального потепления потери может понести не только человечество. Так, в связи с таянием льдов Антарктики исчезновение грозит императорским пингвинам.
Анна Морозова