Просекко и другие вина могут исчезнуть из-за климатических изменений
Погодные условия влияют на выращивание винограда, итоговые вкус, кислотность и химический состав напитков.
Погодные условия влияют на выращивание винограда, итоговые вкус, кислотность и химический состав напитков.
Итальянские виноделы утверждают, что глобальные изменения климата в самом скором времени могут привести к исчезновению с рынков таких популярных вин, как просекко, бургундское, каберне-совиньон. Об этом говорится в сообщении телеканала Euronews.
Рекордная жара, накрывшая юг Европы в этом году, спровоцировала засухи, которые крайне пагубно повлияли на элитные виноградники — теперь на их восстановление понадобится немало времени. Кроме того, климатические изменения все чаще провоцируют в этой части материка сильные периодические ливни, которые ведут к эрозии почвы и в буквальном смысле смывают плодородный слой из мест традиционного выращивания винограда.
Немаловажную роль погодные условия играют и для созревания ягод, напрямую влияя на вкус, кислотность и химический состав вин.
По утверждению экспертов, разница во вкусах современных вин и напитках тех же марок, выпущенных 40−50 лет тому назад, уже ощутима.
Ранее об этом же говорили в винодельческом доме Moët & Chandon, заявив, что глобальные перемены в климате привели к необходимости заняться адаптацией производства из-за изменения сроков созревания винограда.