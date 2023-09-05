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10:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Просекко и другие вина могут исчезнуть из-за климатических изменений

Погодные условия влияют на выращивание винограда, итоговые вкус, кислотность и химический состав напитков.

Итальянские виноделы утверждают, что глобальные изменения климата в самом скором времени могут привести к исчезновению с рынков таких популярных вин, как просекко, бургундское, каберне-совиньон. Об этом говорится в сообщении телеканала Euronews.

Рекордная жара, накрывшая юг Европы в этом году, спровоцировала засухи, которые крайне пагубно повлияли на элитные виноградники — теперь на их восстановление понадобится немало времени. Кроме того, климатические изменения все чаще провоцируют в этой части материка сильные периодические ливни, которые ведут к эрозии почвы и в буквальном смысле смывают плодородный слой из мест традиционного выращивания винограда.

Немаловажную роль погодные условия играют и для созревания ягод, напрямую влияя на вкус, кислотность и химический состав вин.

По утверждению экспертов, разница во вкусах современных вин и напитках тех же марок, выпущенных 40−50 лет тому назад, уже ощутима.

Ранее об этом же говорили в винодельческом доме Moët & Chandon, заявив, что глобальные перемены в климате привели к необходимости заняться адаптацией производства из-за изменения сроков созревания винограда.

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