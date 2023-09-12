Пилоты показали, как выглядит ураган «Ли» внутри
Эпицентр похож на огромный глаз.
Эпицентр похож на огромный глаз.
Охотники за штормами (53-я эскадрилья метеорологической разведки резерва ВВС США в Билокси) засняли на видео ужасающий ураган «Ли», который бушует над Атлантическим океаном. Об этом пишет Space.
На кадрах видно, как во время урагана сверкает молния, а «глаз» нависает прямо над головой. Чтобы получить такие кадры, эскадрилья летает на специализированных самолетах, оснащенных метеорологическими датчиками, в том числе зондами, которые отправляются внутрь урагана, чтобы получить данные о скорости ветра, температуре и давлении внутри циклона. Летательный аппарат может находиться в воздухе до 18 часов, что позволяет экипажу собирать данные о погоде в течение длительного времени.
«Ли» относится к шторму 4-ой категории и имеет скорость ветра 209−251 километр в час. Он также является 13-ым в сезоне ураганов в Атлантике в 2023 году.
Ранее фотографу из Пуэрто-Рико удалось запечатлеть «перевернутые молнии», бьющие прямо из урагана.
Анна Морозова