Из-за глобального потепления изменится цвет океанов
В следующем столетии синева и зелень океанов станут более яркими.
В следующем столетии синева и зелень океанов станут более яркими.
Океан приобретает свой цвет из-за того, что молекулы воды способны поглощать любой оттенок, кроме синего. Поэтому он отражается, окрашивая жидкость.
Цвет океана способен изменить фитопланктон, обитающий на поверхности и приспособившийся к жизни как в теплых, так и в холодных водах. По мере продолжения глобального потепления разные виды будут либо процветать, либо умирать, либо мигрируют в другие места, пригодные для их существования. Таким образом организмы будут скапливаться в определенных районах, меняя окрас жидкостей.
Команда ученых проанализировала спутниковые данные, собранные за 20 лет, и заметила, что у 56% Мирового океана изменился цвет. Причиной стало как раз изменение плотности планктона, который содержит хлорофилл (ярко-зеленый пигмент, помогающий растениям получать пищу из солнечных лучей).
Согласно смоделированному сценарию, если океаны продолжат нагреваться вследствие большого количества выбросов парниковых газов, голубые субтропические зоны и более зеленые регионы вдоль экватора в мировом океане станут намного ярче, чем сейчас.
Ученые заключили, что даже незначительное изменение цвета воды пагубно влияет на пищевую цепь, что плохо сказывается на жизни всей экосистемы. Также изменение климата приведет к доминированию более мелкого планктона, который обладает меньшей способностью накапливать углерод. Это вызывает беспокойство в научном сообществе, так как океан поглощает треть мировых выбросов.
Изменение климата является одной из шести пересеченных человечеством планетарных границ. Ученые говорят, что если перейти еще три, на Земле начнутся необратимые последствия.
Анна Морозова