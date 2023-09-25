Подробный лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2023 года

Фазы Луны в октябре 2023 года
Растущая Луна: 15 — 27 октября.
Убывающая Луна: 1 — 13 октября, 29 — 31 октября.
План работ в саду и огороде
В октябре нужно обеспечить задел на хороший урожай в будущем году. А какие конкретно дела ждут дачников в октябре — подскажет лунный посевной календарь.
1 октября (вс) — Луна убывает
День отлично подходит для того, чтобы заняться садом — обрежьте сухие ветки деревьев и кустарников, сформируйте кроны.
2 октября (пн) — Луна убывает
Уделите время профилактике сада и огорода: соберите падалицу и ботву, снимите с веток гнилые плоды. Кроме того, день благоприятен для посева подзимых культур и посадки плодовых деревьев и кустарников.
3 октября (вт) — Луна убывает
Рекомендуем убрать урожай капусты в огороде, а в теплице — редиса, скороспелой зелени и пряных трав. Самое время заготовить корни лекарственных трав — одуванчика, цикория и др.
4 октября (ср) — Луна убывает
Если погода теплая, рекомендуем посеять сидераты. Продолжайте убирать последний урожай, закладывайте его в погреб. Также можно сеять подзимые культуры, складывать в кучи навоз или компост.
5 октября (чт) — Луна убывает
Благоприятный день для обрезки деревьев и кустарников, прополки, рыхления, а также для уборки поздних сортов белокочанной, краснокочанной и брюссельской капусты, кольраби. А вот посевом и пересадкой культур в этот день лучше не заниматься.
6 октября (пт) — Луна убывает
В этот день можно сеять, пересаживать, а также перекапывать почву в саду, на грядках и междурядьях. А еще рекомендуем сегодня выкопать ямы и внести в них удобрения для весенней посадки саженцев.
7 октября (сб) — Луна убывает
Отличный день, чтобы посадить деревья и кустарники, а также тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты. Можно выкопать ямы и внести в них удобрения для весенней посадки саженцев. А еще, если у вас сухая осень, советуем полить плодовые деревья и кустарники.
8 октября (вс) — Луна убывает
Рекомендуем выкопать корневой сельдерей, петрушку, свеклу и провести подзимые посадки овощей и зелени. Также можно заложить на хранение луковицы цветочных культур.
9 октября (пн) — Луна убывает
Сегодня крайне не рекомендуется что-либо обрезать, сажать и пересаживать. Вместо активных работ в саду и огороде займитесь планировкой участка, изучите полезные статьи по садоводству и огородничеству.
10 октября (вт) — Луна убывает
Хороший день, чтобы убрать урожай капусты, привить деревья, очистить перед зимой сад от сорняков и засохших ветвей. А еще перекопайте приствольные круги деревьев — так погибнут все вредители, которые спрятались на зиму.
11 октября (ср) — Луна убывает
В этот день можно окучивать землю и сажать под зиму корнеплоды, лук и чеснок. Кроме того, займитесь санитарной и декоративной обрезкой деревьев и кустарников.
12 октября (чт) — Луна убывает
Обрежьте кусты красной и черной смородины и крыжовника от старых и сухих веток. Также день подходит для посадки саженцев деревьев и кустарников.
13 октября (пт) — Луна убывает
День благоприятен для обработки сада и огорода от болезней и вредителей. Еще рекомендуем заложить компост и перекопать почву.
14 октября (сб) — Новолуние
День подходит для сбора урожая, заготовки и сушки овощей и лекарственных трав. Если зимой в вашей полосе бывают сильные морозы, рекомендуем укрыть розы, ягодные кустарники и садовую землянику.
15 октября (вс) — Луна растет
Советуем выкопать ямы под плодовые деревья и ягодные кустарники для посадки весной. Хорошо в этот день стричь деревья и кустарники, можно побелить стволы, убрать отстающую кору.
16 октября (пн) — Луна растет
Замульчируйте приствольные круги деревьев и теплолюбивые растения сухими листьями или перегноем. А еще сегодняшний день подходит для подзимой посадки овощей и зелени.
17 октября (вт) — Луна растет
Если позволяет погода, продолжайте пересаживать саженцы деревьев и кустарников. А вот если морозы уже на пороге, советуем укрыть многолетники, ягодные кустарники и теплолюбивые цветы.
18 октября (ср) — Луна растет
День благоприятен для сбора урожая и его уборки на длительное хранение. Также можно стричь деревья и кустарники, сажать озимый чеснок.
19 октября (чт) — Луна растет
День отлично подходит для сбора урожая и консервирования на зиму. А еще самое время убрать на хранение корнеплоды, лук, чеснок, а также луковицы и клубни цветов.
20 октября (пт) — Луна растет
Пришло время подготовить дачный участок к зиме: слейте воду из всех емкостей, помойте и уберите садовый инструмент и шланги, сгребите сухие листья.
21 октября (сб) — Луна растет
Готовьте ямы для посадки саженцев весной и вносите туда удобрения. Обрежьте стебли и отмершие листья у многолетников. Если у вас вот-вот установятся минусовые температуры, укройте теплолюбивые растения опилками, компостом, лапником.
22 октября (вс) — Луна растет
Не рекомендуем собирать урожай в этот день. Если в ваших краях еще тепло, посадите декоративные кустарники под зиму. А еще день подходит для «ухаживаний» за газоном: подстригите его перед зимовкой, внесите удобрения и уберите весь мусор.
23 октября (пн) — Луна растет
Заложите овощи, фрукты и семена на хранение. Приведите в порядок и уберите садовую технику и инвентарь, который уже не пригодится для работ в саду и огороде.
24 октября (вт) — Луна растет
День отлично подходит для того, чтобы перекопать участок, а также чтобы заняться профилактикой сада и огорода от болезней и вредителей.
25 октября (ср) — Луна растет
Можно купить семена на будущий сезон, почистить и убрать на зимнее хранение инструменты.
26 октября (чт) — Луна растет
День как нельзя лучше подходит для подзимнего посева овощей. Если в вашем регионе уже устанавливаются морозы, укройте грядку компостом, опилками или перегноем. А также продолжайте готовить участок и дом к зиме.
27 октября (пт) — Луна растет
Готовим ямы для весенней посадки саженцев и вносим туда удобрения. Продолжаем перекапывать почву в саду в приствольных кругах, на грядках и междурядьях и сажаем подзимые культуры.
28 октября (сб) — Полнолуние
Благоприятный день для заготовки дров. А еще советуем провести ревизию семян. Урожай для длительного хранения собирать сегодня не стоит.
29 октября (вс) — Луна убывает
В этот день можно собирать урожай и делать заготовки на зиму. Уберите с участка весь растительный мусор, опавшие листья и ботву и сформируйте компостные кучи.
30 октября (пн) — Луна убывает
Проведите ревизию в погребе: если какие-то овощи подгнили, уберите их, чтобы не заразились остальные. Займитесь санитарной и декоративной обрезкой деревьев и кустарников и продолжайте формировать компостные кучи.
31 октября (вт) — Луна убывает
Хороший день для борьбы с болезнями и вредителями, для подзимнего посева овощей и цветов. Продолжайте убирать на зимнее хранение инвентарь, готовьте парники и теплицы к зиме.
Проводим последний полив. Он нужен, чтобы деревья и кустарники хорошо напитались влагой и лучше перезимовали. Такой полив должен промочить почву на глубину 50 см. Для этого существуют нормы воды, которые нужно вылить под каждое дерево:
- на песчаных почвах — 4 — 5 ведер;
- на суглинках — 6 — 7 ведер;
- на глинистых почвах — 8 — 9 ведер.
Запомните: этот полив надо делать, даже если идут дожди — ведь обычно они промачивают почву неглубоко.
Убираем листья в саду. В наших широтах здоровых растений почти не бывает — они заражены грибными болезнями и весной заражают сады. Поэтому сгребаем все листья в саду и сжигаем их. А оставшаяся зола станет отличным природным удобрением — ее можно использовать для подкормок растений.
Сажаем деревья и кустарники. Октябрь как нельзя лучше подходит для того, чтобы посадить саженцы с открытой корневой системой. Приступайте к посадке, как только у плодовых деревьев начинают опадать листья. Последние дни посадки должны быть за 20−30 дней до прихода устойчивых холодов.
Обратите внимание, что посадку некоторых культур лучше отложить до весны. Так, у косточковых пород — сливы, алычи и абрикоса — весной часто подпревает корневая шейка. Так случается, если саженец как следует не укоренился — именно так бывает при посадке осенью.
Перекапываем грядки. Очень важно не полениться и провести такую работу, ведь благодаря этому земля напитается влагой, улучшится структура почвы, и погибнут вредители.
Сеем семена холодостойких культур. Благодаря таким посевам семена прорастут весной в оптимальные сроки и дадут больше урожая. А еще вы существенно сократите себе количество работы весной, когда и без того в саду и огороде много дел.
Что же можно сеять под зиму?
- Корнеплоды — морковь, свеклу, редис, корневую петрушку и пастернак;
- Зеленые овощи — листовые салаты, черемшу, бораго и щавель;
- Пряные травы — укроп, петрушку, кинзу, любисток.
В октябре собирают урожай капусты. Для этого ориентируйтесь на погоду — температура воздуха должна быть стабильно от 0 до 5. Кроме того, в дождь капусту убирать нежелательно, она будет плохо храниться.
Кочаны можно срубить лопатой или срезать ножом — только не забудьте оставить часть кочерыжки длиной 2−3 см. Также можно выдергивать кочаны вместе с корнями и в таком виде отправлять на хранение — так они пролежат гораздо дольше.
Народные приметы для садоводов и огородников
Чтобы избежать возможных проблем с урожаем в следующем году, рекомендуем в октябре обратить внимание на народные приметы, которые помогут спрогнозировать погоду.
- Теплый октябрь — к морозной зиме.
- Холодный октябрь без потепления — к суровой затяжной зиме.
- Если в первую неделю октября листья березы не опали, то зима будет поздней, а снегопады придут с опозданием.
- Чем раньше опадают листья с деревьев, тем теплее и мягче будет зима, поздний листопад предупреждает о суровых холодах.
- Если грибы созрели поздно, то и снег поздно выпадет.
- С какого числа в октябре настанет холод, с того же числа и в апреле придет оттепель.
- Первый снег в октябре выпадает за 40 дней до настоящей зимы.
- Если в октябре луна часто в кругах, то следующее лето будет сухое.