В октябре с разницей в две недели произойдут затмения Солнца и Луны
Жители России смогут наблюдать частное лунное затмение, которое будет происходить 28 октября с 22:36 до 23:53 мск.
Жители России смогут наблюдать частное лунное затмение, которое будет происходить 28 октября с 22:36 до 23:53 мск.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кольцеобразное затмение Солнца и частное затмение Луны ожидаются 14 и 28 октября. Жители России смогут наблюдать только одно из них, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Солнечное затмение, при котором вокруг Луны, закрывшей собой небесное светило, образуется огненная корона, ожидается 14 октября с 18:05 до 23:55 мск. Максимальная фаза составит 0,95 и будет наблюдаться в 21:00 мск.
«Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России его видно не будет», — уточнили в планетарии.
Жители РФ смогут наблюдать второе затмение октября — частное лунное, которое будет происходить 28 октября с 22:36 до 23:53 мск. Луна пройдет через северную часть тени Земли. Наибольшая фаза затмения составит 0,12 и произойдет в 23:13 мск.
«Лунное затмение будет видно везде, где в это время будет ночь. Жители России и стран СНГ (за исключением самых восточных районов) увидят все фазы затмения. Из Москвы оно видно в южной части неба», — пояснили ТАСС в планетарии, добавив, что явление также доступно для наблюдений с территорий Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной и части Южной Америки, из Тихого, Атлантического, Индийского океанов, Арктики и Антарктиды.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, временной промежуток между ними составляет две недели. Солнце, Земля и Луна в такие моменты выстраиваются в одну линию. Во время солнечного затмения посередине находится Луна, во время лунного — Земля.