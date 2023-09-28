В «Фобосе» заявили, что бабье лето в Москве закончится к 1 октября

Тишковец отметил, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составила плюс 15 градусов, выпало 6 мм осадков (9%).
«Рекорд — самый сухой сентябрь был в 1882 году — выпало 5 мм осадков. Самый теплый сентябрь — в 1847 году, было плюс 17 градусов в среднем. Плюс 15 градусов в этом году — это критериальное значение между летом и осенью. Сентябрь стал четвертым летним месяцем в 2023 году, но не рекордным», — сказал он.
По словам синоптика, в четверг в Москве будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до плюс 21−23 градусов, в области — до плюс 19−24 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.