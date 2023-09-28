09:57 (мск), источник: ТАСС

В «Фобосе» заявили, что бабье лето в Москве закончится к 1 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Теплая погода в Москве задержится еще на три дня, после чего в столицу придет настоящая октябрьская осень, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 4 м/с 88% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

У нас осталось три дня бабьего лета, после чего ожидается погружение в обычную октябрьскую осень. Теплый сентябрь передаст эстафету осени.

Евгений Тишковец
сотрудник центра «Фобос»

Тишковец отметил, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составила плюс 15 градусов, выпало 6 мм осадков (9%).

«Рекорд — самый сухой сентябрь был в 1882 году — выпало 5 мм осадков. Самый теплый сентябрь — в 1847 году, было плюс 17 градусов в среднем. Плюс 15 градусов в этом году — это критериальное значение между летом и осенью. Сентябрь стал четвертым летним месяцем в 2023 году, но не рекордным», — сказал он.

По словам синоптика, в четверг в Москве будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до плюс 21−23 градусов, в области — до плюс 19−24 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В регионе нашлись месторождения газа и нефти и их разработка показала крупные запасы даже по мировым меркам
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»