Иорданский город скрылся в песчаной буре. Удивительные кадры от очевидцев
В некоторых районах королевства практически нулевая видимость.
В некоторых районах королевства практически нулевая видимость.
Мощная песчаная буря обрушилась на восточную часть Иордании. Эпицентром стал город Азрак, который находится примерно в 100 км к востоку от столицы страны. Город заволокло дымкой из пыли, сообщает Times Of India.
Песчаная буря образовалась в пустынном регионе на юго-западе Сирии, а затем пошла в направлении Иордании. На кадрах, которые сняли местные жители, с трудом удается рассмотреть строения и другие объекты. Сильный ветер поднял тучи песка: засыпаны дома и машины. Красные пейзажи королевства напоминают Марс.
Местами видимость упала практически до нуля. Управление общественной безопасности Иордании предупредило об ограниченной видимости, в частности, на трассах в пустынных районах.
«Водителям следует быть предельно осторожными при движении по этим местам», — сказано в сообщении ведомства.
По данным издания, качество воздуха в городе и прилегающих районах значительно ухудшилось из-за песчаной бури. Местные власти посоветовали жителям принимать меры предосторожности: носить маски для лица в качестве защиты от пыли. По возможности горожан просят не выходить из дома.