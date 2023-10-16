13:42 (мск), источник: РБК Life

Иорданский город скрылся в песчаной буре. Удивительные кадры от очевидцев

В некоторых районах королевства практически нулевая видимость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мощная песчаная буря обрушилась на восточную часть Иордании. Эпицентром стал город Азрак, который находится примерно в 100 км к востоку от столицы страны. Город заволокло дымкой из пыли, сообщает Times Of India.

Песчаная буря образовалась в пустынном регионе на юго-западе Сирии, а затем пошла в направлении Иордании. На кадрах, которые сняли местные жители, с трудом удается рассмотреть строения и другие объекты. Сильный ветер поднял тучи песка: засыпаны дома и машины. Красные пейзажи королевства напоминают Марс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местами видимость упала практически до нуля. Управление общественной безопасности Иордании предупредило об ограниченной видимости, в частности, на трассах в пустынных районах.

«Водителям следует быть предельно осторожными при движении по этим местам», — сказано в сообщении ведомства.

По данным издания, качество воздуха в городе и прилегающих районах значительно ухудшилось из-за песчаной бури. Местные власти посоветовали жителям принимать меры предосторожности: носить маски для лица в качестве защиты от пыли. По возможности горожан просят не выходить из дома.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Оказывается, пить чай с лимоном — вредно. Названы 3 причины не делать это
В СССР лук хранили в колготках. Вот зачем так делали
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»