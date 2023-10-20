12:11 (мск), источник: © РИА Новости

На Бали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Маде Махендра Джая ввел на острове режим чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней в связи с недавними пожарами и засухой, передает индонезийское агентство ANTARA.

Источник: AP 2023

«Глядя на развитие текущей ситуации, в целях защиты населения, повышения готовности и облегчения деятельности, мы договорились установить статус чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Джая в четверг вечером.

Чиновник добавил, что администрация Бали стремится ускорить шаги по тушению возникающих в настоящее время пожаров.

Он также обратился к Национальному агентству по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии за помощью в применении технологии изменения погоды для создания искусственного дождя на Бали.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах провинции Бали дождей не было 94 дня подряд.

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