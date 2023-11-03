«Все гораздо хуже»: климатолог Хансен предупредил о нежданных темпах глобального потепления
«Нам действительно нужно охладить планету».
«Нам действительно нужно охладить планету».
Планета нагревается быстрее, чем прогнозировалось, предупреждает ученый, который забил тревогу из-за фатальных климатических изменений на Земле еще в 1980-х годах.
Наша планета находится на пути к нагреванию гораздо более быстрыми темпами, чем ранее предсказывали ученые, а это означает, что ключевой порог глобального потепления может быть преодолен в этом десятилетии, говорится в новом исследовании, соавтором которого является Джеймс Хансен — американский ученый, широко известный как первый, кто публично забил тревогу по поводу климатического кризиса в 1980-х гг.
В статье, опубликованной в четверг в журнале Oxford Open Climate Change, Хансен и более десятка других ученых использовали комбинацию палеоклиматических данных, включая данные о кернах полярных льдов и годичных кольцах деревьев, климатических моделях и данных наблюдений, чтобы прийти к выводу, что Земля гораздо более чувствительна к изменению климата, чем считалось ранее.
«Мы находимся на ранней стадии климатической чрезвычайной ситуации», — говорится в докладе, в котором предупреждается, что всплеск тепла, «уже ожидаемый», быстро поднимет глобальные температуры выше прогнозируемых, что приведет к потеплению, которое превысит на 1,5 градуса Цельсия доиндустриальные уровни в 2020-х годах и выше 2 градуса по Цельсию до 2050 года.
«Ограничение в 1,5 градуса опаснее, чем дверной гвоздь, — сказал Хансен в беседе с журналистами. — И ограничение в 2 градуса может быть спасено только с помощью целенаправленных действий».
Однако некоторые другие ученые поставили под сомнение выводы статьи о том, что изменение климата ускоряется быстрее, чем предсказывают модели.
Джеймс Хансен, директор Института Земли Колумбийского университета, является известным ученым-климатологом, чье выступление в Сенате США в 1988 году впервые привлекло внимание мировой общественности к изменению климата.
Ранее он предупреждал, что на Земле существует энергетический дисбаланс, поскольку больше энергии поступает через солнечный свет, чем уходит через тепло, излучаемое в космос.
В этой недавней статье Хансен и его соавторы говорят, что энергетический дисбаланс в настоящее время увеличился, отчасти из-за успешных усилий по борьбе с загрязнением воздуха частицами, особенно в Китае, и из-за глобальных ограничений на загрязнение судоходства. Хотя такого рода загрязнение представляет серьезную опасность для здоровья, оно также оказывает охлаждающий эффект, поскольку частицы отражают солнечный свет от Земли.
Согласно документу, дисбаланс приведет к ускорению глобального потепления, что приведет к катастрофическим последствиям, включая быстрое повышение уровня моря и потенциальное прекращение жизненно важных океанских течений в течение этого столетия.
Хансен особенно обеспокоен таянием антарктического ледяного покрова и особенно ледника Туэйтса, который действует как пробка, удерживая лед на суше и обеспечивая важную защиту от катастрофического повышения уровня моря.
Но потепление не обязательно зафиксировано, говорится в документе, который призывает к «экстраординарным действиям».
Рекомендуемые в исследовании меры включают налогообложение выбросов углекислого газа, увеличение ядерной энергетики в «дополнение к возобновляемым источникам энергии» и решительные действия развитых стран, направленные на то, чтобы помочь развивающимся странам перейти на низкоуглеродную энергетику.
«Если мы собираемся поддерживать уровень моря на прежнем уровне, нам действительно нужно охладить планету», — предупредил Хансен.
Одним из способов сделать это, как предлагается в докладе, является солнечная геоинженерия. Эта противоречивая технология направлена на понижение температуры за счет отражения солнечного света от Земли или выхода большего количества тепла в космос.
Критики предупреждают о непредвиденных последствиях, включая воздействие на количество осадков и муссоны, а также о «шоковом прекращении», если геоинженерия будет внезапно остановлена и высвободится сдерживаемое потепление.
Но Хансен сказал, что это следует обдумать. «Вместо того, чтобы описывать эти усилия как “угрожающие геоинженерии”, мы должны признать, что прямо сейчас мы занимаемся геоинженерией планеты», — сказал он, сжигая большое количество ископаемого топлива, обогревающего планету.
Выводы доклада вызывают тревогу и сделаны в связи с тем, что мир переживает беспрецедентную жару.
Но в то время как науке ясно, что темпы глобального потепления увеличиваются, идея о том, что оно ускоряется сверх того, что предсказывают модели, спорна.
Полученные результаты «в значительной степени выходят за рамки общепринятого», — сказал Майкл Манн, ведущий специалист по климату из Пенсильванского университета.
В то время как поверхность Земли и ее океаны нагреваются, данные не подтверждают утверждения о том, что темпы ускоряются, сказал он CNN. «Как я люблю говорить, правда и так достаточно плоха!» — сказал Манн. «Нет никаких доказательств того, что модели недооценивают антропогенное потепление».
Он также поставил под сомнение роль сокращения загрязнения в тенденциях потепления, заявив, что общее воздействие очень невелико, и предупредил, что солнечная геоинженерия «беспрецедентна» и «потенциально очень опасна».
«Достижим ли целевой показатель в 1,5 градуса по Цельсию или нет, на данный момент является вопросом политики, а не физики климата», — сказал Манн.
Но Хансен отверг критику исследования, заявив, что оно основано на точных цифрах и простой физике.
«Это не бахрома, это правильная физика, и это реальный мир, — сказал он, — и иногда сообществу требуется некоторое время, чтобы вникнуть».