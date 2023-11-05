09:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда в ноябре 2023 года ожидаются магнитные бури?

Эксперты предупреждают, что грядет волна бурь, способных повлиять на самочувствие. Метеочувствительные люди давно заметили, что их самочувствие зависит не только от факторов здоровья, но и от вспышек на Солнце.

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Источник: NASA

Когда магнитные бури будут в ноябре 2023 года?

Метеослужбы сообщают, что волна бурь пройдет с начала месяца и до 15 ноября. Пики ударов придутся на 9, 13 и 14 ноября.

8 ноября жители Земли могут почувствовать ухудшение состояния, так как начнется четырехбалльная буря, которая завершится 9 ноября. 10 ноября шторм будет трехбалльным, что все равно заметно для метеочувствительных людей.

13 и 14 ноября солнечная активность также увеличиться, а вот 15 числа упадет до одного балла.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури — это изменения в магнитосфере планеты. Как правило, они вызваны повышенной солнечной активностью, так называемыми солнечными вспышками. Поток частиц достигает магнитосферы Земли и это поле усиливается. Так возникает магнитная буря.

Как влияет магнитная буря на здоровье?

У людей с хроническими заболеваниями, а также у пожилых людей могут наблюдаться такие симптомы, как ухудшение общего самочувствия, депрессивное состояние, скачки артериального давления.

Какие бывают магнитные бури?

Не все геомагнитные штормы влияют на самочувствие людей. Есть классификация, согласно которой самые слабые бури обозначают G1-G2. А вот сильным штормам присваивают классификацию G4-G5. Кстати, помимо влияния на здоровье, бури также влияют на работу техники. К примеру, могут возникнуть помехи в радиосигналах или даже отключиться электроэнергия.

Как пережить магнитную бурю?

Во время магнитных бурь важно следить за малышами, ведь дети до 5 лет очень восприимчивы как физически, так и эмоционально к штормам. Важно в эти дни соблюдать режим сна и питания, быть внимательнее и терпимее к изменениям в их настроении.

Людям старшего возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать общие рекомендации: отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи, а также соблюдать питьевой режим. Важно также в ежедневный рацион включить овощи и фрукты.

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