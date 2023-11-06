Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури

Магнитная буря началась на Земле 5 ноября. Она оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.
«И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мощный плазменный поток был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По времени он совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, которую хоть как-то можно наблюдать с Земли. С ней его и отождествили учёные.
«По всем признакам, выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался… 6 ноября, и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», — добавили в лаборатории.
На самом деле оказалось, что облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой, заключили учёные.
По их оценкам, утром 6 ноября Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли повысилась до 300 тысяч градусов, то есть примерно в 10 раз, а скорость солнечного ветра возросла с 350 до 500 километров в секунду.
«Измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля, ориентированного противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу», — пояснили ученые.
На данный момент буря классифицирована как G3 (то есть третьего класса по пятибалльной шкале). Впрочем, рекордной она не является даже для 2023 года. Событие 23—24 апреля в пике достигало G4, чего до этого не было несколько лет. Последний раз буря уровня G5 была зарегистрирована 11 сентября 2005 года.