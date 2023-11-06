В Приамурье японские журавли готовятся к перелету на юг

Сейчас Снежинка и Подснежник обитают на заснеженных полях около села Красное и доедают последнюю кукурузу.
«Причем они объединились еще с двумя парами японцев, у одной из которых тоже был один птенец. Всего в группе было 8 журавлей (6 взрослых и 2 птенца)», — написал эколог.
Как описывает учёный, птенец Снежинки и Снеговика — Алим постепенно меняет свой окрас с бурого на белый и готовится к дальним перелетам на юг.
«Несмотря на морозы и снег, японские журавли могут оставаться здесь еще 1−2 недели. Самое важное для них — это незамерзшая вода, доступ к которой у них еще пока есть на Амуре и в некоторых ручьях. Возможно, до момента отлета к ним присоединятся другие японские журавли, которые гнездились в Муравьевском заказнике», — рассказал Сасин.
В прошлые года Снежинка улетала в Китай примерно 15 ноября.
Журавлиха Снежинка — из Хинганского заповедника Приамурья. Она успешно адаптировалась в диких условиях, прошла весенне-зимний сезон, отправившись зимовать на юг Китая. Вернувшись весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём — Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем в июне у них появился первый птенец — Алим.
Брат Снежинки — журавль Снеговик — находится в вольере Муравьёвского парка вместе с журавлихой Нико, они образовали пару и стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья.