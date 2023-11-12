На Алтае нашли виды растений, не встречавшиеся ученым более сотни лет
Ботаники ТГУ нашли три из четырех разыскиваемых видов, пройдя по стопам их первооткрывателей, сообщили в пресс-службе вуза.
Ботаники ТГУ нашли три из четырех разыскиваемых видов, пройдя по стопам их первооткрывателей, сообщили в пресс-службе вуза.
ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) нашли два вида горькушки и один остролодочника — растения, которые были описаны более века назад, но позже забыты. Для этого ботаники организовали экспедиции, восстановив маршруты первооткрывателей, сообщили в пресс-службе вуза.
«Территория исследования ботаников ТГУ в рамках гранта (Российского научного фонда — прим. ТАСС) ограничена российской частью Русского Алтая (он также распространяется на территорию Казахстана). Задача исследователей — разобраться с четырьмя “забытыми” видами из родов остролодочник, горькуша и вероника. Оба разыскиваемых вида горькуши и вид остролодочника в летних экспедициях 2023 года найти удалось, и по ним собраны достаточно полные материалы», — сказано в сообщении.
Один из найденных видов горькуши — Saussurea serratuloides — был описан русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1847 году на Алтае, но без указания точного местонахождения. После этого вид еще ни разу никем не наблюдался. Попытки найти это растение предпринимали и другие исследователи, но безуспешно. Ученые ТГУ смогли обнаружить ее, но в совсем другом месте и случайно, когда остановились, чтобы спрятаться от дождя.
Теперь исследователи составляют базу материалов по найденным растениям: выделяют ДНК, секвенируют его и анализируют. Параллельно обрабатывается собранный гербарный материал — он позволяет изучить и проанализировать морфологические признаки растений по всей территории экспедиции, их изменчивость и климатические условия в тех местах, где они растут.
«Одни растения становятся “признанными гражданами общества” — их все знают, отличают от других и используют с разными целями. Другие по разным причинам иногда могут оставаться забытыми. Их когда-то описали и внесли в новые виды, но потом десятки, а то и сотни лет о них никто не вспоминает. Как будто таких и не было никогда. При этом они продолжают расти в естественной среде», — пояснил руководитель проекта, профессор кафедры ботаники Биологического института ТГУ Андрея Пяка.
По его словам, находить некогда уже описанные, но «забытые» растения так же важно, как и открывать новые. Чтобы это сделать, ученым приходится искать не только их описания, но и следы экспедиций, чтобы восстанавливить маршрут первооткрывателей. При этом найти растение удается не всегда. Так, поиски «забытой» вероники не увенчались успехами, поэтому томские ботаники планируют вновь отправиться в экспедицию в 2024 году.