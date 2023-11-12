06:39 (мск), источник: Известия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Индонезии. Об этом 12 ноября сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Источник: AP 2023

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 7 км к северо-востоку от города Купанг, население которого составляет 282 тыс. человек.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Отмечается, что эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек.

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