Ученый развеял мифы и поверья о солнечном гало
Правда ли, что оно предвещают холодную зиму? Рассказал эксперт.
Правда ли, что оно предвещают холодную зиму? Рассказал эксперт.
Первые несколько дней ноября над Якутском можно было наблюдать гало. Как оно появляется и почему, рассказал ЯСИА заместитель директора Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН Семен Николашкин.
Гало — оптическое явление, возникающее при прохождении и преломлении солнечного света через ледяные кристаллы в атмосфере. В зависимости от их формы и размера, на небе может появится как «ложное солнце», так и дуги или кольца вокруг основного светила. По словам специалиста, замерзшие частицы появляются в слое облачности, то есть на высоте пяти километров над землей, где воздух всегда отрицательной температуры. Поэтому феномен можно наблюдать как зимой, так и летом.
Появившееся над Якутском явление «Алмазная пыль» (локальное, а не атмосферное гало) возникло из-за того, что влажный воздух распространился со стороны незамерзшей реки Лены и при резком охлаждении превратился в кристаллики льда. «В зависимости от условий атмосферы во время штиля кристаллы по закону аэродинамики падают и упорядочиваются. Когда их очень много, мы видим суммарный цвет и радужное разложение света», — отметил Николашкин.
Согласно народным приметам, появление гало на небе предвещает скорое наступление морозной зимы. Эксперт утверждает, что на самом деле это не так, однако явление может символизировать перемену в погоде: скорее всего, станет либо холоднее, либо теплее в ближайшие день-два. Но невозможно точно сказать, какая температура будет держаться весь сезон.
Ранее солнечное гало наблюдали жители Санкт-Петербурга.
Анна Морозова