15:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ученый развеял мифы и поверья о солнечном гало

Правда ли, что оно предвещают холодную зиму? Рассказал эксперт.

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Первые несколько дней ноября над Якутском можно было наблюдать гало. Как оно появляется и почему, рассказал ЯСИА заместитель директора Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН Семен Николашкин.

Гало — оптическое явление, возникающее при прохождении и преломлении солнечного света через ледяные кристаллы в атмосфере. В зависимости от их формы и размера, на небе может появится как «ложное солнце», так и дуги или кольца вокруг основного светила. По словам специалиста, замерзшие частицы появляются в слое облачности, то есть на высоте пяти километров над землей, где воздух всегда отрицательной температуры. Поэтому феномен можно наблюдать как зимой, так и летом.

Появившееся над Якутском явление «Алмазная пыль» (локальное, а не атмосферное гало) возникло из-за того, что влажный воздух распространился со стороны незамерзшей реки Лены и при резком охлаждении превратился в кристаллики льда. «В зависимости от условий атмосферы во время штиля кристаллы по закону аэродинамики падают и упорядочиваются. Когда их очень много, мы видим суммарный цвет и радужное разложение света», — отметил Николашкин.

Согласно народным приметам, появление гало на небе предвещает скорое наступление морозной зимы. Эксперт утверждает, что на самом деле это не так, однако явление может символизировать перемену в погоде: скорее всего, станет либо холоднее, либо теплее в ближайшие день-два. Но невозможно точно сказать, какая температура будет держаться весь сезон.

Ранее солнечное гало наблюдали жители Санкт-Петербурга.

Анна Морозова

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