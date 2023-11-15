Жителям двух российских регионов предрекли редчайшие погодные аномалии

«Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, — Красноярский край и Якутия», — заявил синоптик. Температурные показатели в этих локациях будут на 16−20 градусов выше климатической нормы, отметил метеоролог.
Так, в Туруханском районе Красноярского края воздух днем прогреется до нуля градусов Цельсия, а в Якутске средняя температура с 15 до 19 ноября будет на уровне минус 8−12 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что это очень тепло для ноября в этих регионах.
Синоптик добавил, что температура значительно выше нормы ожидается также в регионах Урала и юга Западной Сибири. В ближайшие три дня погода там может быть на 8−12 градусов теплее, чем обычно.
Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал, что к концу недели в Москву придет мороз и снег. Положительная температура при этом будет держаться до четверга, 16 ноября.