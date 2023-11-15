08:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Жителям двух российских регионов предрекли редчайшие погодные аномалии

Сильные отклонения температуры воздуха от нормы ожидаются в ближайшие дни в Красноярском крае и Якутии. О погодных аномалиях жителей двух российских регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, — Красноярский край и Якутия», — заявил синоптик. Температурные показатели в этих локациях будут на 16−20 градусов выше климатической нормы, отметил метеоролог.

Так, в Туруханском районе Красноярского края воздух днем прогреется до нуля градусов Цельсия, а в Якутске средняя температура с 15 до 19 ноября будет на уровне минус 8−12 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что это очень тепло для ноября в этих регионах.

Синоптик добавил, что температура значительно выше нормы ожидается также в регионах Урала и юга Западной Сибири. В ближайшие три дня погода там может быть на 8−12 градусов теплее, чем обычно.

Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал, что к концу недели в Москву придет мороз и снег. Положительная температура при этом будет держаться до четверга, 16 ноября.

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