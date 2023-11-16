ИИ впервые предсказал погоду точнее метеорологов
Но разработка требует дальнейшего совершенствования.
Но разработка требует дальнейшего совершенствования.
Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google DeepMind под названием GraphCast предсказала погоду на 10 дней вперед. И сделала это точнее и эффективнее традиционных методов прогнозирования по всему миру. Как указано в статье журнала The Science, свое предсказание система сделала менее чем за одну минуту.
Ученые отмечают, что в будущем такие прогнозы могут стать куда эффективнее и отмечают, что глобальное среднесрочное прогнозирование погоды имеет решающее значение для многих областей нашей жизни. Но точность оставляет желать лучшего. Международная группа специалистов из Google DeepMind создала машинную модель, которая показала превосходство над ведущей в мире традиционной системой, управляемой Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
GraphCast превзошел ее по 90% 1380 показателей (включая температуру, давление, скорость, направление ветра, влажность) и сотни погодных переменных. Исследователи также заверили, что их разработка примерно в тысячу раз дешевле с точки зрения энергопотребления, однако есть и ограничения.
Прогноз модели иногда уступает традиционным методам, к примеру, в детализации прогнозов. Не до конца ясны и механизмы работы машины. Поэтому разработчики пока рассматривают свою модель лишь как дополнение к традиционным методам прогноза погоды.
Недавно стало известно, что благодаря ИИ специалисты NASA научились выявлять грядущие солнечные бури, направленные на Землю. Предсказать очередную вспышку можно за полчаса.
Олеся Маевская