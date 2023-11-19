Угроза катастрофического извержения вулкана погрузила Исландию в хаос
Ученые назвали отличительную особенность грядущего катаклизма.
Ученые назвали отличительную особенность грядущего катаклизма.
Угроза извержения вулкана заставляет Исландию ждать в неопределенности. Власти считают, что могут пройти месяцы, прежде чем люди, эвакуированные из города Гриндавик, смогут вернуться домой, даже если опасность спадет.
Люди на юго-западе Исландии по-прежнему находятся в напряжении, ожидая, произойдет ли извержение вулкана, грохочущего под полуостровом Рейкьянес, рассказывает Associated Press.
Рыбацкий городок Гриндавик был эвакуирован неделю назад из-за того, что магма грохотала и извивалась под землей на фоне тысяч землетрясений. Сейсмическая активность оставила зазубренные трещины, проходящие через город, приподнимая землю местами на 1 метр и более.
Как отмечает Associated Press, Гриндавик, город с населением 3400 человек, расположен на полуострове Рейкьянес, примерно в 31 миле к юго-западу от столицы Рейкьявика и недалеко от аэропорта Кефлавик, основного центра Исландии для международных рейсов. Близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна, одна из главных туристических достопримечательностей Исландии, был закрыт как минимум до конца ноября из-за опасности, исходящей от вулкана.
Жителям Гриндавика разрешили вернуться на пять минут каждому, чтобы спасти ценные вещи и домашних животных.
Вулканическая система на полуострове Рейкьянес с 2021 года трижды извергалась после 800-летнего бездействия, напоминает Associated Press. Предыдущие извержения происходили в отдаленных долинах, не причиняя ущерба.
Исландия расположена над вулканической зоной в Северной Атлантике, и в среднем извержение происходит каждые четыре-пять лет. Самым разрушительным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, которое выбросило в атмосферу огромные облака пепла и на несколько дней приостановило полеты по всей Европе из-за опасений, что пепел может повредить двигатели самолетов.
Ученые говорят, что новое извержение, вероятно, приведет к образованию лавы, но не облака пепла.
Британская преподавательница наук о Земле Маргарет Хартли прогнозировала, что извержение произойдет, когда откроется открытая трещина, соединяющая магматическую дамбу с поверхностью Земли. В интервью Live Science она отметила, что этот процесс «немного напоминает взбалтывание банки с газированным напитком — как только в верхней части банки открывается трещина, напиток вытекает с большим количеством пены».
«Я действительно думаю, что извержение произойдет, но большой вопрос в том, когда это может произойти», — подчеркнула она.
А вулканолог Ловиса Мьолл Гудмундсдоттир в комментарии Daily Mail заявила, что извержение может начаться всего за несколько минут: «В таких ситуациях все может измениться очень быстро. Если произойдет извержение, оно может произойти еще до того, как мы сможем его предсказать».