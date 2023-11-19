16:42 (мск), источник: Московский комсомолец

Угроза катастрофического извержения вулкана погрузила Исландию в хаос

Ученые назвали отличительную особенность грядущего катаклизма.

Источник: Reuters

Угроза извержения вулкана заставляет Исландию ждать в неопределенности. Власти считают, что могут пройти месяцы, прежде чем люди, эвакуированные из города Гриндавик, смогут вернуться домой, даже если опасность спадет.

Люди на юго-западе Исландии по-прежнему находятся в напряжении, ожидая, произойдет ли извержение вулкана, грохочущего под полуостровом Рейкьянес, рассказывает Associated Press.

Органы гражданской защиты заявили, что даже если этого не произойдет, вероятно, пройдут месяцы, прежде чем жители, эвакуированные из опасной зоны, смогут безопасно вернуться домой.

Рыбацкий городок Гриндавик был эвакуирован неделю назад из-за того, что магма грохотала и извивалась под землей на фоне тысяч землетрясений. Сейсмическая активность оставила зазубренные трещины, проходящие через город, приподнимая землю местами на 1 метр и более.

Исландское метеорологическое управление заявило, что существует «значительная вероятность» того, что извержение произойдет где-то вдоль 15-километрового магматического туннеля, и что «основным местом» является район к северу от Гриндавика, недалеко от горы Хагафелл.

Как отмечает Associated Press, Гриндавик, город с населением 3400 человек, расположен на полуострове Рейкьянес, примерно в 31 миле к юго-западу от столицы Рейкьявика и недалеко от аэропорта Кефлавик, основного центра Исландии для международных рейсов. Близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна, одна из главных туристических достопримечательностей Исландии, был закрыт как минимум до конца ноября из-за опасности, исходящей от вулкана.

Жителям Гриндавика разрешили вернуться на пять минут каждому, чтобы спасти ценные вещи и домашних животных.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес с 2021 года трижды извергалась после 800-летнего бездействия, напоминает Associated Press. Предыдущие извержения происходили в отдаленных долинах, не причиняя ущерба.

Исландия расположена над вулканической зоной в Северной Атлантике, и в среднем извержение происходит каждые четыре-пять лет. Самым разрушительным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, которое выбросило в атмосферу огромные облака пепла и на несколько дней приостановило полеты по всей Европе из-за опасений, что пепел может повредить двигатели самолетов.

Ученые говорят, что новое извержение, вероятно, приведет к образованию лавы, но не облака пепла.

Британская преподавательница наук о Земле Маргарет Хартли прогнозировала, что извержение произойдет, когда откроется открытая трещина, соединяющая магматическую дамбу с поверхностью Земли. В интервью Live Science она отметила, что этот процесс «немного напоминает взбалтывание банки с газированным напитком — как только в верхней части банки открывается трещина, напиток вытекает с большим количеством пены».

«Я действительно думаю, что извержение произойдет, но большой вопрос в том, когда это может произойти», — подчеркнула она.

А вулканолог Ловиса Мьолл Гудмундсдоттир в комментарии Daily Mail заявила, что извержение может начаться всего за несколько минут: «В таких ситуациях все может измениться очень быстро. Если произойдет извержение, оно может произойти еще до того, как мы сможем его предсказать».

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