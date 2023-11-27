В порту Ялты штормом оторвало баржу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
Подробностей о происшествии нет.
Известно также, что от граждан в Единую диспетчерскую службу поступило около 250 сообщений об упавших деревьев и отсутствии электроснабжения.
Множество упавших деревьев, которые стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов. В частности, на Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, а также в Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре, Артеке. Временно нет отопления в пяти многоквартирных домах в Теплой балке (95 абонентов) и на Мухина, 6.
По словам мэра, восстанавливать подачу газоснабжения котельной начнут в светлое время суток.
Есть повреждения кровель на ул. Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили.
В случае возникновения внештатной ситуации, просят звонить на номера ЕДДС +79789014112, 23−93−83, 112.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.