00:35 (мск), источник: РИА Крым

В порту Ялты штормом оторвало баржу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Подробностей о происшествии нет.

Известно также, что от граждан в Единую диспетчерскую службу поступило около 250 сообщений об упавших деревьев и отсутствии электроснабжения.

Множество упавших деревьев, которые стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов. В частности, на Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, а также в Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре, Артеке. Временно нет отопления в пяти многоквартирных домах в Теплой балке (95 абонентов) и на Мухина, 6.

Янина Павленко

По словам мэра, восстанавливать подачу газоснабжения котельной начнут в светлое время суток.

Есть повреждения кровель на ул. Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили.

В случае возникновения внештатной ситуации, просят звонить на номера ЕДДС +79789014112, 23−93−83, 112.

В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.

Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.

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