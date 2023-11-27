06:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Застрял в 100 метрах от набережной. Под Анапой мощнейший шторм выбросил на мель огромный сухогруз

Шторм выбросил на мель в Витязево сухогруз Blue Shark.

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В Витязево под Анапой к берегу прибило сухогруз Blue Shark. Его за несколько часов развернуло на 180 градусов, и он стал еще ближе к берегу. Сейчас, предположительно, он находится всего в 100 метрах от набережной «Паралия».

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже говорят, что сухогруз может стать вторым Rio. Судно выбросила в район Кабардинки в шторм семиметровой волной. Снять с мели его так и не получилось.

На борту сухогруза Blue Shark в районе поселка Витязево находится по разным данным от 10 до 30 человек. Экипаж ищет решения ситуации, но мешает бушующая непогода. Попробовать отбуксировать судно смогут лишь когда стихнет шторм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Анапе продолжает штормить море с небывалой силой. Из-за непогоды на курорте отменили занятия в школах и детских садах.

Жителей просят остаться 27 ноября дома и следить за следить за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, еще возможны падения веток.

Накануне в Анапе мощные порывы ветра достигали 25 м/c, ломали ветки и деревья, часть из которых перекрывали проезжую часть. Также вечером 26 ноября ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по улице Ленина. Ее обломки упали на придомовую территорию. Раскрыло около 500 квадратных метров крыши.

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