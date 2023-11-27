Застрял в 100 метрах от набережной. Под Анапой мощнейший шторм выбросил на мель огромный сухогруз
Шторм выбросил на мель в Витязево сухогруз Blue Shark.
Шторм выбросил на мель в Витязево сухогруз Blue Shark.
В Витязево под Анапой к берегу прибило сухогруз Blue Shark. Его за несколько часов развернуло на 180 градусов, и он стал еще ближе к берегу. Сейчас, предположительно, он находится всего в 100 метрах от набережной «Паралия».
Уже говорят, что сухогруз может стать вторым Rio. Судно выбросила в район Кабардинки в шторм семиметровой волной. Снять с мели его так и не получилось.
На борту сухогруза Blue Shark в районе поселка Витязево находится по разным данным от 10 до 30 человек. Экипаж ищет решения ситуации, но мешает бушующая непогода. Попробовать отбуксировать судно смогут лишь когда стихнет шторм.
В Анапе продолжает штормить море с небывалой силой. Из-за непогоды на курорте отменили занятия в школах и детских садах.
Жителей просят остаться 27 ноября дома и следить за следить за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, еще возможны падения веток.
Накануне в Анапе мощные порывы ветра достигали 25 м/c, ломали ветки и деревья, часть из которых перекрывали проезжую часть. Также вечером 26 ноября ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по улице Ленина. Ее обломки упали на придомовую территорию. Раскрыло около 500 квадратных метров крыши.