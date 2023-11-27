В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире «России 24».
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире «России 24».
«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — сказал собеседник телеканала.
Советник Сергея Аксенова также сообщил об одном погибшем после удара стихии.
«Есть погибший, предварительно, это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — отметил Крючков.
Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в аквариуме-музее из-за стихии морской водой затопило зал, погибли более 500 морских животных. Кроме того, в городе три человека получили травмы.
По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка.
Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.