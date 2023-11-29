Биологи обнаружили новое глобальное явление, меняющее морскую среду

По мере повышения температуры воды тропические виды в океанах перемещаются все дальше от экватора к полюсам. Тем временем обитающие в умеренных широтах виды постепенно сокращаются, поскольку для них становится слишком жарко и на их территорию вторгаются новые хищники и другие организмы.
Массовое перемещение морской жизни, называемое тропикализацией, меняет экологический ландшафт океанов и приводит к каскаду последствий для экосистем, биоразнообразия и, возможно, мировой экономики.
Ученые установили, что тропические рыбы ласточки и рифовые рыбы умеренного пояса изменяют свое пищевое и социальное поведение, чтобы обеспечить сосуществование.
Другие эволюционные последствия могут включать в себя распространение более теплоустойчивых видов или потерю уникального генетического разнообразия по мере сокращения разновидностей организмов в умеренном поясе. Такое уменьшение генетического разнообразия может иметь негативные последствия, поскольку сохранившимся видам будет труднее адаптироваться к новым факторам стресса в будущем.
«Один из способов смягчить отрицательные эффекты тропикализации — это создание сетей морских охраняемых территорий в регионах, подвергающихся тропикализации. В этих заповедниках у нас будет больше возможностей для устранения последствий воздействия рыболовства и деградации среды обитания. Так мы дадим видам возможность акклиматизироваться к тропическим условиям, пока не сможем предпринять более существенные действия по замедлению глобального потепления», — отметил один из авторов исследования Фил Фенберг.