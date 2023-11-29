12:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роскосмос» опубликовал снимок крупнейшего в мире айсберга

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок самого большого в мире айсберга А23а. Он движется из моря Уэдделла к морю Скоша, где может разрушиться.

Источник: Роскосмос

Снимок сделал российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М». На кадре видно, как А23а выходит в воды Южного океана, покидая море Уэдделла. Как уточняет «Роскосмос», айсберг за месяц преодолевает 150 км.

Айсберг А23а откололся от Антарктиды еще в 1986 году. В ноябре ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщили, что айсберг вышел на чистую воду Южного океана. Ожидается, что в течение месяца он доберется до моря Скоша, где может разрушиться под воздействием ветра, волн и теплых вод.

Лаура Кеффер

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