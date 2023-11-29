Москвичей предупредили о метели и снежных заносах
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в ближайшее время в столице ожидается снег, метель, на дорогах образуются снежные заносы.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в ближайшее время в столице ожидается снег, метель, на дорогах образуются снежные заносы.
Уточняется, что согласно прогнозам синоптиков, в период с 18:00 29 ноября с сохранением до 15:00 30 ноября в Москве ожидается сильный снег, метель и гололедица.
«Помимо прочего произойдет усиление восточного ветра с порывами до 17 м/с», — отметили в МЧС.
В ведомстве водителям рекомендовали избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать машины вдали от деревьев.