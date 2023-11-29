16:01 (мск), источник: ТАСС

Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Природные катаклизмы и стихийные бедствия в первые девять месяцев 2023 года почти ежедневно затрагивали разные регионы Индии, становясь причиной смертей и разрушений. Об этом свидетельствуют опубликованные данные отчета независимого аналитического Центра науки и окружающей среды (CSE).

Источник: AFP 2023

Согласно результатам исследования, экстремальные погодные условия наблюдались в Индии в 86% дней с января по сентябрь 2023 года. В результате погибли 2 923 человека, уничтожено почти 2 млн га посевов, разрушено 80 тыс. домов, умерли более 92 тыс. животных.

«Это исследование ясно показывает, что-то, с чем страна столкнулась до сих пор в 2023 году, является новой аномалией в условиях глобального потепления», — заявила генеральный директор CSE Сунита Нараин.

В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии зарегистрировано наибольшее количество экстремальных погодных явлений — 138. Наибольшее число смертей произошло в штате Бихар на востоке страны (642), за ним следуют Химачал-Прадеш (365) и Уттар-Прадеш (341) на севере республики.

Исследователи сообщили, что январь был немного теплее среднего, а февраль побил рекорды, став самым теплым за 122 года. В этом году в Индии также был зафиксирован самый засушливый август за 122 года.

Сильные грозы и штормы были наиболее распространенными стихийными бедствиями, происходящими в 176 из 273 дней и унесшими 711 жизней. Наиболее значительные разрушения были вызваны проливными дождями, наводнениями и оползнями, в результате которых погибло более 1 900 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»