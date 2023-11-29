Можно ли хранить мандарины в холодильнике?
Разбираемся, как дольше сохранить мандарины в домашних условиях.
Разбираемся, как дольше сохранить мандарины в домашних условиях.
Главный фрукт декабря и Нового года — мандарины. Но можно ли их покупать заранее, как можно больше и как их сохранить так, чтобы фрукты оставались свежими и привлекательными хотя бы пару недель?
Самый простой способ — положить мандарины в холодильник. Но в нем они не сохранятся долго, если не соблюдать несколько правил.
Дело в том, что мандарины, строго говоря, лучше не хранить в холодильнике. Самый оптимальный способ хранения — погреб или подпол. Для их хранения нужна температура от +6 градусов. Что несколько выше, чем обычная температура холодильной камеры. Помимо этого нужна достаточно высокая влажность — около 85−90 процентов.
Но погребом есть далеко не у всех людей, которые любят мандарины. В квартире слишком тепло и слишком сухой воздух — мандарины будут быстро засыхать и портиться. Поэтому холодильник — самый приемлемый вариант.
Класть мандарины нужно в отделение для овощей и фруктов, там самая высокая температура, подходящая влажность. И еще нужно соблюдать несколько правил хранения:
— извлечь из полиэтиленового пакета. Мандарины очень быстро портятся без доступа воздуха, начинают плесневеть.
— натереть растительным маслом. Чтобы защитить кожуру мандарина от пересыхания и воздействия посторонних запахов.
— если вы приобрели мандарины с веточками и листьями, их не нужно обрывать. Также не нужно обрывать листья при покупке, с ними плоды дольше сохранятся.
— не класть вместе с бананами, яблоками. Эти фрукты выделяют этилен, газ, который способствует созреванию фруктов. Мандаринам дозревание в собранном виде не свойственно, и они начинают портиться.
— перед хранением мандарины лучше не мыть, а вот перед употреблением — это делать обязательно. Роспотребнадзор предупреждается, что «все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент. Бумагу, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты. Поэтому, перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом».
Если вы соблюдаете все правила и выбрали хорошие качественные мандарины, то они пролежат в холодильнике две-три недели. В отделение к фруктам нужно периодически заглядывать, если какие-то плоды начали портиться — их нужно сразу удалить.