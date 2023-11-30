Какой должна быть минимальная толщина льда, чтобы выдержать вес 1 человека?

Так, в Пермском крае провалились под лед и погибли восемь человек. В Глазовском районе Удмуртии мужчина вышел порыбачить на неокрепший лед и утонул. Еще одна гибель произошла в Татарстане. Мужчина гулял по Волге, но лед не выдержал его веса. Едва не оборвалась жизнь второклассника на Альметьевском городском озере Татарстана. Оказавшись в воде мальчик не мог выбраться: намокшая одежда и рюкзак тянули его на дно. Его спас проходивший мимо слесарь-ремонтник.
«Поздней осенью и зимой выход на лед опасен. Ни один лед не стоит твоей жизни», — в очередной раз предупреждают россиян в ведомстве.
Отмечается, что в период осеннего ледостава (т.е. формирования сплошного, прочного ледяного покрова — прим. ред.) лед тонок, неоднороден и может проломиться в любой момент. Иными словами, процесс ледообразования еще не завершился, поэтому во многих местах толщина льда представляет реальную угрозу для человека. Продолжительность ледостава, толщина ледяного покрова, как и скорость его образования зависят от многих факторов: ландшафт, особенности самого водоема, погодные условия.
В период ледостава опасно:
Особенно коварным считается лед серого, матово-белого или желтого оттенков, а также лед, на поверхности которого или рядом с ним проступает вода.
По данным МЧС, например, лед толщиной три сантиметра не способен выдержать даже ребенка. Минимальная толщина льда, при которой допустимо выходить на лед — это семь сантиметров. Но при условии, что устойчивая морозная погода держалась не меньше недели.
«Одного человека может выдержать лед толщиной более семи сантиметров и однородной структуры. При групповом переходе по льду безопасным считается толщина, превышающая 10 сантиметров», — сообщили в ведомстве.
Во-первых, следить за сводками МЧС. В каждом регионе спасатели регулярно мониторят ситуацию и публикуют данные о ледообразовании. Во-вторых, пока лед тонкий, передвигаться по водоемам разрешено только через организованные ледовые переправы. В-третьих, понять, что лед прочный можно визуально. Наиболее безопасным считается лед голубого цвета с легким зеленоватым оттенком.
Если вы стали свидетелем трагедии, то при спасении человека, провалившегося под лед, необходимо:
Оказавшись в безопасности, пострадавший на воде должен как можно скорее снять и отжать мокрую одежду. Надеть обратно, если нет сухой и укутаться полиэтиленом (возникает эффект парника). Нужно как можно скорее уйти в теплое место, чтобы переодеться.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в беду, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно звоните по номеру 112.