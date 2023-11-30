18:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Какой должна быть минимальная толщина льда, чтобы выдержать вес 1 человека?

С начала осени этого года на водоемах страны зафиксировано свыше 500 происшествий. Из них большая часть по-прежнему связана с нарушением правил безопасности. Об этом сообщает МЧС РФ.

Источник: Главное управление МЧС России по Амурской области

Так, в Пермском крае провалились под лед и погибли восемь человек. В Глазовском районе Удмуртии мужчина вышел порыбачить на неокрепший лед и утонул. Еще одна гибель произошла в Татарстане. Мужчина гулял по Волге, но лед не выдержал его веса. Едва не оборвалась жизнь второклассника на Альметьевском городском озере Татарстана. Оказавшись в воде мальчик не мог выбраться: намокшая одежда и рюкзак тянули его на дно. Его спас проходивший мимо слесарь-ремонтник.

«Поздней осенью и зимой выход на лед опасен. Ни один лед не стоит твоей жизни», — в очередной раз предупреждают россиян в ведомстве.

Почему осенний лед такой коварный и что такое ледостав?

Отмечается, что в период осеннего ледостава (т.е. формирования сплошного, прочного ледяного покрова — прим. ред.) лед тонок, неоднороден и может проломиться в любой момент. Иными словами, процесс ледообразования еще не завершился, поэтому во многих местах толщина льда представляет реальную угрозу для человека. Продолжительность ледостава, толщина ледяного покрова, как и скорость его образования зависят от многих факторов: ландшафт, особенности самого водоема, погодные условия.

В период ледостава опасно:

  • проверять лед на прочность ударами ног;
  • переходить через водоем в необорудованных местах;
  • выходить на лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости.

Особенно коварным считается лед серого, матово-белого или желтого оттенков, а также лед, на поверхности которого или рядом с ним проступает вода.

Какой должна быть минимальная толщина льда, чтобы выдержать вес 1 человека?

По данным МЧС, например, лед толщиной три сантиметра не способен выдержать даже ребенка. Минимальная толщина льда, при которой допустимо выходить на лед — это семь сантиметров. Но при условии, что устойчивая морозная погода держалась не меньше недели.

«Одного человека может выдержать лед толщиной более семи сантиметров и однородной структуры. При групповом переходе по льду безопасным считается толщина, превышающая 10 сантиметров», — сообщили в ведомстве.

Как понять, что лед прочный?

Во-первых, следить за сводками МЧС. В каждом регионе спасатели регулярно мониторят ситуацию и публикуют данные о ледообразовании. Во-вторых, пока лед тонкий, передвигаться по водоемам разрешено только через организованные ледовые переправы. В-третьих, понять, что лед прочный можно визуально. Наиболее безопасным считается лед голубого цвета с легким зеленоватым оттенком.

Что делать, если провалился под лед?

МЧС рекомендует:

  • не паниковать;
  • широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
  • не делать резких движений, чтобы не обломать лед вокруг вас;
  • начните выбираться, наползая на лед грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
  • не пытайтесь встать, оставайтесь на животе;
  • выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда пришли.

Если вы стали свидетелем трагедии, то при спасении человека, провалившегося под лед, необходимо:

  • обязательно крикните человеку, что идете на помощь;
  • ползком приблизьтесь к полынье, широко раскинув руки;
  • лучше всего подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
  • ни в коем случае не подползайте к самому краю полыньи, иначе сами окажетесь в воде, остановитесь примерно в 3−4 метрах от пострадавшего;
  • действуйте решительно и быстро;
  • бросьте человеку ремень шарф, любую доску, лыжу, санки или любое другое подручное средство, за которое человек сможет зацепиться;
  • вытаскивайте его на лед, двигаясь ползком от опасной зоны.

Оказавшись в безопасности, пострадавший на воде должен как можно скорее снять и отжать мокрую одежду. Надеть обратно, если нет сухой и укутаться полиэтиленом (возникает эффект парника). Нужно как можно скорее уйти в теплое место, чтобы переодеться.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в беду, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно звоните по номеру 112.

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