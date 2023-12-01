Дров.нет. Почему сельским жителям нельзя рубить деревья в соседнем лесу
Купить дрова для печки нынче дорого, а самому нарубить их в ближайшем лесу может выйти еще дороже. Из-за чего такая несправедливость.
Купить дрова для печки нынче дорого, а самому нарубить их в ближайшем лесу может выйти еще дороже. Из-за чего такая несправедливость.
Купить дрова для отопления деревенского дома — дело накладное, до 50 тыс. рублей на сезон надо выложить, сообщают читатели aif.ru. Леса у нас вроде в стране много, почему же нельзя пойти в ближайший лес и самому себя обеспечить топливом на зиму?
«В лесах можно собирать только валежник, — предупреждает начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов. — То есть деревья и их части, которые уже лежат на земле. На нём не должно быть следов спиливания, срезания или рубки. Зато видны признаки естественного отмирания: отсутствие листвы или хвои, отслоение коры. Собирать валежник граждане могут круглогодично, при этом важно знать, что правила заготовки валежника в каждом регионе свои и для того, чтобы узнать, как правильно его заготавливать необходимо обратиться в местное лесное ведомство».
Сухостой же валить нельзя. По официальным документам это разновидность деловой древесины. В северных регионах — весьма ценная, срубы из местного сухостоя очень ценятся. В Средней полосе засохшие на корню стволы быстро начинают гнить, поэтому такой популярностью не пользуются. Но норматив един для всех и самовольная заготовка сухостоя запрещена.
«Если человек срубил дерево сухостоя, есть все основания привлечь его к ответственности — административной или уголовной, — комментирует Абрамов. — Сумма штрафа в таком случае может варьироваться от 4 тыс. рублей до 500 тыс. рублей».
Древесину для собственных нужд можно купить и легально ее заготовить, продолжает Абрамов. Для этого надо обратиться в региональное лестное ведомство. Расценки для сельских жителей божеские, сами стволы обойдутся в копейки. Но есть одна проблема — рубить их надо будет не за околицей, а там, где укажет лесничии. Делянка же может оказаться за десятки километров от деревни, чтобы туда добраться и заготовить себе дрова, а потом их вывести, потребуется транспорт, техника, оборудование. Аренда, оплата бензина и труда рабочих могут стоить столько, что никакого смысла забирать свою «дровяную квоту» не останется.
«Раньше был практика, что заготовители собирали эти квоты у жителей деревни, ехали в лес, валили деревья, часть привозили людям, а часть — обычно, большую — оставляли себе в качестве оплаты за работу, — вспоминает независимый эксперт по охране лесов Константин Кобяков. — Сейчас такая деятельность потеряла для заготовителей всякий смысл».
Любая заготовка древесины, если на нее нет документов, чревата проблемами, предупреждает эксперт. Заросло лесом поле за околицей, казалось бы — вот оно, лесными инспекторам до сельскохозяйственной земли дела быть не должно. Но если за этим застанет полиция, предъявит обвинение в хищении. Легально же продать «полевую древесину» очень сложно — внятных нормативов для этого просто нет.
«Бюрократы боятся, что под видом частной заготовки дров расцветет браконьерство, — резюмирует Кобяков. — Хотя на дровах много не заработаешь, скорее наоборот, надо давать субсидии тем, кто возьмется за такой социальный лесной проект. Не будет ничего дурного, если разрешить сельским жителям собираться в артели и отправляться в ближние леса за топливом для печей. Но для этого надо менять законы. А этого никто делать не хочет».