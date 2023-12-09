В регионах Сибири прогнозируют аномальный холод и «режим черного неба»

В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае «в период с 10 по 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха −35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха — 40 градусов и ниже». В Республике Алтай ожидаются морозы до −35 и ниже.
В Омской области аномальный холод (до −40…-45 градусов) местами будет держаться до 12 декабря, такая температура ниже нормы на 10 и более градусов.
Аномально холодная погода 10—13 декабря ожидается и в Красноярске — ниже нормы на 15−24 градуса. В центральных районах края температура воздуха местами опустится до −45…-47 градусов, а на севере и востоке — до −50.
В Иркутской области 10—11 декабря местами температура воздуха достигнет отметки −40…-45 градусов. В северных и верхнеленских районах — до −50 градусов. В областном центре температура будет ниже нормы на 11−17 градусов.
Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени в воздухе (так называемый «режим черного неба») будет действовать на территории Красноярского края (Красноярск, Назарово, Ачинск, Минусинск), в Хакасии (Абакан, Черногорск), в Кузбассе (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск), и в Томске.