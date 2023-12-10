05:45 (мск), источник: ТАСС

В Забайкалье ожидают аномально холодную погоду

ТАСС, 10 декабря. Аномально холодная погода ниже климатической нормы на 7 градусов и более ожидается местами с 10 по 17 декабря на территории Забайкальского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Источник: Dave Hoefler/CC0

«По информации ФГБУ “Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в период 10—17 декабря местами по территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в экстренном предупреждении.

В управлении жителям рекомендуют одеваться по погоде, автомобилистам — иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. «Убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля», — добавили в ведомстве.

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