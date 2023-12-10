В Забайкалье ожидают аномально холодную погоду

«По информации ФГБУ “Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в период 10—17 декабря местами по территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в экстренном предупреждении.
В управлении жителям рекомендуют одеваться по погоде, автомобилистам — иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. «Убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля», — добавили в ведомстве.