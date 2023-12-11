Стаи саранчи заполонили небо над Мексикой
Оказалось, не все так страшно.
Оказалось, не все так страшно.
На юго-востоке Мексики огромные стаи саранчи наводнили Мериду, столицу мексиканского штата Юкатан. Как передает Daily Mail, один из источников СМИ процитировал книгу «Об откровении (Апокалипсисе) Иоанна Богослова»: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы».
Местные власти начали борьбу с саранчой и заверили, что она, как ожидается, закончит облет города через два дня и не поставит под угрозу посевы. Однако Юкатан часто страдает от полчищ этих насекомых, которые могут уничтожать 30 тонн растительности в день, поражая 14,6 миллиона акров земли.
Ранее полчища саранчи появились в Астраханской области.
Анна Морозова