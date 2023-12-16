Вильфанд спрогнозировал морозы до −45 °С в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд прокомментировал погоду в ряде регионов страны.
Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд прокомментировал погоду в ряде регионов страны.
«В Челябинской области в выходные ожидается аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь — десять градусов, до −40 и даже −43 °С. В Омской области и в Республике Алтай сильный мороз, до −40…-45 °С. Ниже нормы на семь градусов температура в Курганской области», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, в Бурятии в течение следующей недели температура воздуха может достичь −43 °С.
Как отметил Вильфанд, в Москве ожидается атлантическое тепло.
«На смену “Ване” придёт атлантическое тепло. Всю следующую неделю в Москве будет от −3 до +3 °С, что может повлечь за собой гололёд», — заключил он.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.