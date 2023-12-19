11:04 (мск), источник: РБК Life

Сотни погибших. Что известно о сильном землетрясении в Китае

В зоне бедствия работают свыше 1500 спасателей.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 44% 754 мм рт. ст. +4°
Во время загрузки произошла ошибка.

В результате землетрясения в Китае, по последним данным, погибли 118 человек. Пострадавших уже более 500. В провинциях Цинхай и Ганьсу были повреждены дома и дороги, а также нарушены электроснабжение и связь.

Что произошло

Землетрясение произошло в ночь на 19 декабря в северо-западной провинции Ганьсу. Его магнитуда, по данным Центрального телевидения Китая, составила 6,2, глубина очага землетрясения — 10 км. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Геологическая службы США (USGS) приводит другие данные. По их информации, магнитуда землетрясения составила 5,9, Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщает о 6,1.

По данным Китайской метеорологической администрации, ночная минимальная температура в этом районе была от −15 до −9 градусов по Цельсию. Студентка университета в Ланьчжоу (городской округ в китайской провинции Ганьсу) по имени Ван Си рассказала, что сотни человек в момент оповещения выбежали посреди ночи на улицу в пижамах.

«Землетрясение было очень сильным. У меня ослабели ноги, особенно когда мы бежали по лестнице общежития вниз», — отметила она.

6
фотографий
6
фотографий

Повреждения инфраструктуры

В районах Минхэ, Сюньхуа, Хуалун обрушились десятки домов, повреждения получили линии электропередачи и сети связи, дорожная и транспортная инфраструктура. Власти повысили национальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясении до второго уровня (всего их четыре).

В пострадавшие города были экстренные службы и сотрудники местного управления по ЧС — в зоне бедствия работают порядка 1,5 тыс. спасателей. Глава КНР Си Цзиньпин призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».

По данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), во вторник утром в 9:46 утра по местному времени (4:46 мск) еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло в городе Атуш в провинции Синьцзян, который граничит с Ганьсу и также подвержен землетрясениям. Официальных сообщений о жертвах пока не поступало.

Сильнейшее землетрясение

Одним из самых мощных в Китае за последние годы было землетрясение магнитудой 7,9 в 2008 году, в результате которого в провинции Сычуань погибли, по разным оценкам, от 64 тыс. до 90 тыс. человек. В числе погибших оказались около 10 тыс. детей, которые в момент землетрясения находились на уроках в школах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Хата, дача и сберкнижка»: 5 зарубежных знаменитостей с тату на русском
«Лживый абьюзер»: Мисс Россия разорвала помолвку с американцем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»