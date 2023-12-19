Сотни погибших. Что известно о сильном землетрясении в Китае
В зоне бедствия работают свыше 1500 спасателей.
В зоне бедствия работают свыше 1500 спасателей.
В результате землетрясения в Китае, по последним данным, погибли 118 человек. Пострадавших уже более 500. В провинциях Цинхай и Ганьсу были повреждены дома и дороги, а также нарушены электроснабжение и связь.
Землетрясение произошло в ночь на 19 декабря в северо-западной провинции Ганьсу. Его магнитуда, по данным Центрального телевидения Китая, составила 6,2, глубина очага землетрясения — 10 км. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Геологическая службы США (USGS) приводит другие данные. По их информации, магнитуда землетрясения составила 5,9, Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщает о 6,1.
По данным Китайской метеорологической администрации, ночная минимальная температура в этом районе была от −15 до −9 градусов по Цельсию. Студентка университета в Ланьчжоу (городской округ в китайской провинции Ганьсу) по имени Ван Си рассказала, что сотни человек в момент оповещения выбежали посреди ночи на улицу в пижамах.
«Землетрясение было очень сильным. У меня ослабели ноги, особенно когда мы бежали по лестнице общежития вниз», — отметила она.
В районах Минхэ, Сюньхуа, Хуалун обрушились десятки домов, повреждения получили линии электропередачи и сети связи, дорожная и транспортная инфраструктура. Власти повысили национальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясении до второго уровня (всего их четыре).
В пострадавшие города были экстренные службы и сотрудники местного управления по ЧС — в зоне бедствия работают порядка 1,5 тыс. спасателей. Глава КНР Си Цзиньпин призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».
По данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), во вторник утром в 9:46 утра по местному времени (4:46 мск) еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло в городе Атуш в провинции Синьцзян, который граничит с Ганьсу и также подвержен землетрясениям. Официальных сообщений о жертвах пока не поступало.
Одним из самых мощных в Китае за последние годы было землетрясение магнитудой 7,9 в 2008 году, в результате которого в провинции Сычуань погибли, по разным оценкам, от 64 тыс. до 90 тыс. человек. В числе погибших оказались около 10 тыс. детей, которые в момент землетрясения находились на уроках в школах.