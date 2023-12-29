Где можно увидеть северное сияние в России в 2023—2024 году

Северное сияние — одно из самых красивых природных явлений, которое можно увидеть в России.
С давних времен северное сияние завораживало и притягивало к себе людей. Это необычное явление встречается довольно часто, и, хотя сейчас человек знает его природу, до сих пор воспринимается как настоящее чудо. В статье ответим на самые популярные вопросы об авроре (так еще называют это «небесное шоу») и расскажем, где в России лучше всего наблюдать северное сияние.
Что такое северное сияние простыми словами
Если говорить ненаучным языком, северное сияние — это яркое и красочное свечение воздушной оболочки нашей планеты — атмосферы.
Она состоит из нескольких слоев: экзосферы, термосферы, мезосферы, стратосферы и тропосферы. Все они находятся на разном расстоянии от поверхности Земли. Когда человек наблюдает северное сияние, он видит свечение самых верхних слоев.
Светиться их заставляют мощные взрывы и вспышки на Солнце, которые хорошо известны всем метеозависимым людям, привыкшим следить за магнитными бурями. Географ, организатор авторских туров Николай Горынцев объяснил, что эти сгустки энергии притягиваются нашей планетой из космоса:
— Магнитное поле Земли очень мощное. Причем его действие усилено именно в районе полюсов, потому что наша планета представляет собой эллипсоид, то есть шар, «приплюснутый» в районе Северного и Южного полюсов. Проникая в атмосферу Земли, сгустки энергии подзаряжают частицы, из которых эти слои состоят, и поэтому они начинают светиться.
При этом использовать словосочетание «северное сияние» не совсем корректно. Потому что это явление можно наблюдать и в южных широтах. Правильное название — полярное сияние, поскольку, чем ближе человек находится к полюсам Земли, тем чаще он будет его наблюдать.
Когда начинается и заканчивается сезон северного сияния
Полярное сияние напрямую зависит от солнечной активности, поэтому предсказать даты, в которые со стопроцентной вероятностью вы сможете увидеть это явление, довольно трудно. Однако если вы услышали информацию о том, что на Солнце произошла вспышка, то через два-пять дней можно ждать появления в небе полярного сияния.
— Практика показывает, что в России условный сезон активности северного сияния — с сентября по март, а наиболее яркие и красочные сияния происходят с ноября по февраль, — сообщил географ Николай Горынцев.
Кстати, современные метеослужбы не так давно научились предсказывать северное сияние вплоть до точного времени и района, где его можно наблюдать.
Топ-10 городов, где можно увидеть северное сияние в России
Вместе с гидом и географом Николаем Горынцевым составили список из 10 населенных пунктов, где можно наблюдать завораживающие «картины» на ночном небе.
Небольшой город в Ямало-Ненецком автономном округе.
Когда лучше всего наблюдать
Северное сияние в Надыме можно наблюдать с августа до конца весны. Лучшие виды — как правило, за пределами города. Хотя точку для любования природным явлением можно найти и недалеко от местного озера Янтарное прямо в Надыме.
- Расстояние от Москвы до Надыма — 3994 км, на автомобиле путь займет около двух суток.
- Есть прямые авиарейсы из Москвы (около трех часов). Также можно долететь до Нового Уренгоя, а затем на автомобиле до Надыма (около трех с половиной часов). По этому маршруту ходят и рейсовые автобусы, путь займет чуть больше четырех часов.
- На поезде также придется сначала доехать до Нового Уренгоя, затем на автобусе или на машине до Надыма.
Административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенный в низовьях Оби, недалеко от Карского моря.
Когда лучше всего наблюдать
Красивое атмосферное явление в Салехарде можно наблюдать с августа по апрель. Ради завораживающих видов отправляйтесь на побережье реки Обь или в окрестности близлежащего поселка Горнокнязевск (16 км от Салехарда). Также лучшие места для просмотра северного сияния вам подскажут местные жители.
- Расстояние от Москвы до Салехарда — 2979 км, на машине путь займет около 38 часов.
- Из Москвы до Салехарда летают прямые рейсы, лететь недолго — около трех часов.
- Поездом до станции Лабытнанги — 45 часов.
Небольшой город в Ямало-Ненецком автономном округе в низовьях Оби находится на стыке Полярного Урала и Западно-Сибирской равнины.
Когда лучше всего наблюдать
Северное сияние можно увидеть почти круглый год, кроме трех летних месяцев. Но ярче всего это природное явление — в разгар зимы. Отправляйтесь на берег Оби, чтобы наблюдать за сиянием вдали от городских огней.
- Расстояние от столицы РФ до Лабытнанги по автодорогам — 4232 км, на поездку потребуется более 70 часов.
- В этот небольшой городок можно добраться, прилетев в Салехард. Перебраться на другой берег Оби поможет недавно открывшаяся ледовая переправа.
- Через Лабытнанги проходят поезда из Москвы, время в пути — чуть больше 45 часов.
Город в Республике Коми расположен за полярным кругом, в 180 км от Северного Ледовитого океана.
Когда лучше всего наблюдать
В Воркуте северное сияние — частый гость, особенно с августа по март. Лучшее место для просмотра — на границе города или в Большеземельной тундре (придется арендовать снегоход, чтобы туда отправиться).
- Расстояние для автомобиля — 2300 км, время в пути — почти 29 часов.
- До Воркуты летают прямые самолеты из Москвы (2,5 часа в полете).
- Путь на поезде займет 40−45 часов.
Город в Республике Коми, относится к районам Крайнего Севера.
Когда лучше всего наблюдать
Вспышки на Солнце заставляют небо в этом районе переливаться разноцветными волнами с середины августа по март. Для лучшего обзора всегда можно выйти на берег одноименной реки или отправиться за город.
- Расстояние от Москвы до Печоры — 1909 км, на автомобиле путь займет около 28 часов.
- В Печоре есть аэропорт, однако прямые рейсы до него выполняются только из Воркуты. Поэтому можно долететь с пересадками. Либо на поезде из Воркуты.
- Прямой самолет из Москвы в Усинск (2,5 часа), затем на поезде до Печоры (два часа).
Административный центр Архангельской области, недалеко от Белого моря.
Когда лучше всего наблюдать
Сезон полярного сияния начинается примерно с 20 сентября и может длиться до конца марта.
Чаще всего местные жители проводят экскурсии, включающие в себя мыс Пур-Наволок, набережную Северной Двины и другие природные достопримечательности, которые одновременно служат отличными площадками для наблюдения за красивым явлением.
- Расстояние от Москвы — 1242 км, на автомобиле его можно преодолеть в среднем за один день.
- Удобнее всего добраться до Архангельска прямым рейсом из Москвы. Лететь — два часа.
- Путь на поезде займет около 20 часов.
Административный центр Мурманской области, крупнейший город в мире за Северным полярным кругом.
Когда лучше всего наблюдать
Сезон северного сияния начинается в сентябре и длится до конца марта.
Лучшие виды — за городом. Например, можно отправиться на берег Северного Ледовитого океана в Териберку.
- Расстояние из Москвы — 1926 км, на автомобиле путь займет чуть больше суток.
- Прямые самолеты из Москвы (2,5 часа).
- На поезде путешествие займет больше суток (35 часов).
Небольшой город за полярным кругом в 115 км от Мурманска.
Когда лучше всего наблюдать
Пора северного сияния в Мончегорске — с августа по март. За хорошими видами отправляйтесь на берег озера Имандра или его ближайшего соседа Лумболки.
- Расстояние от Москвы — 1745 км, на автомобиле можно преодолеть в среднем за сутки.
- До Мончегорска можно добраться, прилетев в Мурманск. Из столицы региона ходят рейсовые автобусы (в пути около трех часов).
- На поезде из Москвы дорога займет около 33 часов.
Столица Республики Карелия, город на берегу Онежского озера.
Когда лучше всего наблюдать
Сезон длится с декабря по март. Конечно, лучше охотиться за северным сиянием за пределами большого города, чтобы не мешало лишнее освещение и промышленные предприятия. Например, в национальном парке «Паанаярви» или в Костомукше.
- Расстояние от столицы РФ до Петрозаводска — 1007 км, на автомобиле можно преодолеть примерно за 12 часов.
- Прямые авиарейсы из Москвы (чуть более часа в полете).
- На поезде путь займет примерно 12 часов.
Поселок городского типа на Чукотке, на побережье Берингова моря.
Когда лучше всего наблюдать
На Чукотке сезон северного сияния длится с сентября по март. Для лучших видов не обязательно даже покидать поселок.
- Расстояние от Москвы 6396 км
- Добраться до поселка можно только самолетом и то в несколько этапов: сначала лететь в Анадырь (семь часов), затем до Провидения — около полутора часов.
Что взять с собой, отправляясь ловить северное сияние
Отправляясь на охоту за северным сиянием, необходимо основательно подготовиться. Ведь наблюдение за этим природным явлением почти всегда происходит в мороз и за пределами городской черты.
Начать стоит с самого банального, но необходимого — до места еще нужно добраться. Если речь идет о серьезных морозах, следует заранее проверить аккумулятор автомобиля, чтобы не остаться «без колес» наедине с минусовой температурой.
Не забудьте основательно утеплиться — не стоит недооценивать долгое нахождение на морозе ночью, тем более, что охота за северным сиянием порой может занимать до трех часов. Несколько слоев одежды, шапка, варежки, теплая куртка или пледы не дадут продрогнуть и заболеть. Также запаситесь специальными грелками, которые можно положить в карманы куртки, в варежки или прикрепить к стелькам в обуви.
Иногда охотиться за северным сиянием можно несколько часов, причем все это время вы будете находиться в безлюдном месте, где нет магазинов и палаток с кофе. Советуем взять с собой термос с горячим чаем и небольшое количество еды (в морозы она согревает не хуже, чем горячий напиток).
Чаще всего добраться до места, откуда можно увидеть северное сияние, на машине проблематично. Вряд ли получится сидеть в комфортном салоне и ждать появления красочных вспышек на небе. Но никто не мешает перенять практику заправских рыбаков и захватить с собой небольшой раскладной стул, чтобы наслаждаться видами было комфортнее.
5. Специальная фототехника
Редко у кого при просмотре северного сияния не возникнет мысли о фотографии на память. Чтобы сделать хороший снимок, понадобится хорошая камера — обычная камера смартфона может не справиться с задачей и оставить вам расплывчатый снимок с тусклыми бликами.
Как правильно фотографировать северное сияние
Увидеть северное сияние и не попытаться запечатлеть его на память невозможно. Кто-то предпочитает доверять съемки профессионалам, а кто-то старается сфотографировать сияние самостоятельно.
1. Подготовьте фототехнику
Серьезная профессиональная фототехника, как правило, боится резких перепадов температур, поэтому фотоаппарату нужно обеспечить нормальную «акклиматизацию»: к примеру, подержать камеру рядом с открытым окном перед выходом на мороз. Чтобы техника отогревалась постепенно, не включайте ее некоторое время после возвращения в помещение.
2. Подготовьте запасные аккумуляторы
При минусовых температурах аккумуляторы у камеры разряжаются быстрее. Есть смысл запастись дополнительными или держать рядом с ними химические самогревы — они продаются в спортивных магазинах и нужны, чтобы нагревать перчатки или обувь, но для фототехники также подойдут.
3. Выезжайте за пределы города
Чем темнее будет вокруг вас, тем лучше на небе будет видно северное сияние. Однако выезжать в чистое поле также не рекомендуется — лучшие снимки получаются тогда, когда на переднем плане присутствуют другие объекты: заброшенный домик, несколько заснеженных деревьев или пристань.
Обычный режим съемки для полярного сияния вряд ли подойдет. Устанавливайте ночной режим, который есть в камерах на смартфонах: снимок делается несколько секунд, но эффект будет лучше. Или настройте вручную: выставите максимальное ISO и выдержку 10−20 секунд.
5. Доверьтесь профессионалам
Если у вас нет хорошей камеры, а доверять съемку северного сияния смартфону не хочется, всегда можно обратиться к профессиональным фотографам. Гид Николай Горынцев отмечает, что в разных уголках страны фотографы организуют отдельные выезды, в ходе которых делают качественные снимки северного сияния.
Интересные факты о северном сиянии
|Северное сияние «звучит».
|Полярное сияние сопровождается звуковыми эффектами — негромкими хлопками и потрескиванием статического электричества. Услышать их можно только в абсолютно безлюдном месте.
|Легкий способ предсказать сияние.
|Если нет возможности отслеживать это явление на специальных сайтах, всегда можно опираться на погоду: резкий скачок температуры (к примеру, от 0 до −15 за сутки) предвещает скорое сияние.
|Цвет северного сияния зависит от высоты.
|В самых высоких слоях атмосферы (около 150 км) цвет сияния — красный, на высоте 130 км — зеленый, 120 км — фиолетовый или синий.
|Когда бывает разноцветное северное сияние.
|Вспышка на Солнце может быть настолько мощной, что человек увидит весь спектр северного сияния — оно будет максимально красочным.
|Северное сияние есть и на других планетах.
|Помимо Земли, сияния случаются и на других планетах Солнечной системы, к примеру, на Юпитере.
Северное сияние — не только красивое, но и загадочное явление, которое люди всегда пытались объяснить. Например, предки коренных жителей Лапландии считали, что яркие вспышки в небе создает священное для них животное — лиса. Она пробегает по сопкам и хвостом сметает снежные искры.
Ниже даем ответы на самые популярные вопросы о полярном сиянии.
Какие приметы связаны с северным сиянием?
Большинство примет и поверий вокруг северного сияния связаны с древними народами. К примеру, саамы полагали, что северное сияние — это души умерших, которые устраивают потасовку в облаках. Именно поэтому считалось, что во время атмосферного явления нельзя шуметь, иначе ушедшие в другой мир услышат и спустятся ниже. Женщинам во время сияния советовали ходить с покрытой головой, чтобы небесные воины не забрали их к себе на небеса.
Еще саамы утверждали, что путник, увидевший полярное сияние в дороге, должен непременно остановиться и переждать его.
Также считается, что после этого природного явления всегда начинается период сильных ветров.
Опасно ли северное сияние?
Часто можно услышать мнение, что излучение от северного сияния, возникающее из-за магнитных бурь, вредно для человека. Географ Николай Горынцев говорит, что это не более, чем миф:
— Излучение, которое образует сияние, происходит над поверхностью Земли, на достаточно большой высоте (около 100 км). Для человека это излучение неопасно.
Бывает ли северное сияние в центральной России?
Увидеть это метеоявление в центральной полосе России возможно, однако многое зависит от активности Солнца. Если на его поверхности произошла мощная вспышка, то полярное сияние можно увидеть и в южных широтах. К примеру, в 2023 году северные сияния замечали в Екатеринбурге, Челябинске, в районе Казани и Самары.
Как долго может длиться северное сияние?
— Северное сияние непредсказуемо абсолютно во всем, в том числе и в своей продолжительности. В зависимости от местоположения, климатических особенностей и мощности вспышки на Солнце, сияние может длиться от нескольких секунд до нескольких часов, — рассказал географ Николай Горынцев.
В каких еще странах можно увидеть северное сияние?
Если рассматривать северное полушарие Земли, то северное сияние можно увидеть в Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, а также на Аляске. Везде, где есть выход к Северному Ледовитому океану, это метеоявление можно наблюдать довольно часто.
Эксперт: Николай Горынцев, гид, географ и организатор авторских туров сообщества путешественников ConTiki.