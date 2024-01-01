Что известно о серии землетрясений в Японии
В центральной части Японии произошло несколько землетрясений магнитудой вплоть до 7,4. Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами — высота волны достигла 5 м.
В центральной части Японии произошло несколько землетрясений магнитудой вплоть до 7,4. Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами — высота волны достигла 5 м.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Землетрясения магнитудой вплоть до 7,4 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата.
Волны высотой до 5 м достигли регионов на западном побережье. По словам экспертов, некоторые из волн достигли прибрежной зоны всего через несколько минут после первых подземных толчков.
По крайней мере пять мощных землетрясений различной магнитуды произошли на острове Хонсю. Подземные толчки ощущались в Токио.
Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий.
В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Более 35 тыс. домов в центральной части страны остались без электроснабжения.
Японские энергетические компании в срочном порядке проверяют состояние атомных объектов в стране. По данным японского комитета по контролю за атомной энергетикой, пока каких-либо нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировали.
В стране приостановили движение скоростных поездов «синкансен».
При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации. Он отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для ликвидации последствий удара стихии и защиты местного населения.
Для ликвидации последствий землетрясений и цунами задействуют Силы самообороны.
Диктор японского общественного телевидения в прямом эфире призывает жителей прибрежных районов вспомнить землетрясение и цунами 2011 года и немедленно спасаться.
ГУ МЧС объявило угрозу цунами, под воздействие которого могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина, проводится эвакуация.