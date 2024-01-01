Угрозу цунами объявили на Сахалине
На Сахалине объявлена угроза цунами, под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
На Сахалине объявлена угроза цунами, под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию», — сказано в сообщении.
Находящимся в прибрежной части Татарского пролива следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях до 30−40 м над уровнем моря. Покидать возвышенность нужно только после объявления отбоя тревоги цунами.
Находящиеся в портах суда выходят в открытое море, силы для ликвидации последствий прохождения волн цунами готовы к реагированию.
Ранее в понедельник серия землетрясений произошла у берегов Японии. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Метеорологи объявили угрозу цунами высотой до 5 м по всему западному побережью Японии, объявлена эвакуация населения.