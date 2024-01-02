«Это ещё не рекорды»: В Москву надолго придут трескучие морозы до −30 градусов
Синоптик Позднякова: до 10 января в Москве будет на 15 градусов холоднее нормы.
Синоптик Позднякова: до 10 января в Москве будет на 15 градусов холоднее нормы.
Морозы в Москве и области крепчают буквально с первых часов нового 2024-го года. В праздничную ночь подморозило до −15 градусов, а в ночь на 2 января стужа в Подмосковье усилилась почти до −26! Холоднее всего было в Клину (-25,6 градуса) и Дмитрове (-25,2).
И днём 2 января согреться не вышло, несмотря на яркое солнце. На севере и северо-запада Подмосковья −23 градуса, в столице почти −20.
Но это только начало, предупреждают синоптики:
— Вся первая декада января будет очень морозной, — рассказала KP.RU Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. — И Рождественские морозы состоятся совершенно точно — на Рождество погода будет на 13 — 15 градусов ниже нормы. Давно такого не было!
Сильнее всего январская стужа будет лютовать в ближайшие две ночи, на 3 и 4 января, предупреждают в Гидрометцентре России. В Подмосковье до −30 градусов, в столице до −27. Дневные температуры не особо гуманнее: 3 января −22…-27, 4 января −20…-25. Зато солнечно!
— Конечно, это ещё не рекорды, но мы отвыкли от таких морозов, — рассуждает Татьяна Позднякова.
Самые трескучие холода для этих дат за все 145 лет метеонаблюдений зафиксированы 3 января 1942 года, −35,6 градуса, и 4 января 1894 года, −34,3 градуса. Разумеется, сейчас до таких цифр дело не дойдёт. Но, с другой стороны, и рекорды уж очень «бородатые» — один держится больше 80 лет, другой вообще 130 лет! В те времена о глобальном потеплении никто и не слышал.
Небольшое ослабление морозов, по прогнозам Гидрометцентра России, ожидается перед Рождеством: 5 января ночью до −26, днём −15…-29 градусов, 6 января ночная температура уже не ниже −22, днём −14…-19. Облаков на небе станет больше, пройдёт небольшой снег.
Рождественская ночь будет холодной, −19…-24 градуса, днём 7 января −14…-19. Переменная облачность, без осадков.
8 января, под занавес длинных новогодних выходных, ночью до −23, днем −13…-18 градусов.
— Первая декада января будет самой холодной, потом станет теплее, — делится прогнозами Татьяна Позднякова. — К тому же и день начнёт удлиняться, и солнце будет светить. У нас сейчас часто так бывает: полмесяца одна аномалия, полмесяца другая. Помните, в начале декабря тоже трещали морозы, а в конце случилась оттепель. Будем рассчитывать, что и в январе только первая половина месяца окажется очень холодной, а во второй половине будем купаться практически в весеннем тепле.
Аномальные холода пришли в Москву и многие другие регионы Центрального федерального округа, Северо-Запада и Поволжья из Арктики:
— На севере Европейской части России ещё холоднее, там до −40! — удивляет метеоролог. — Язык холодного воздуха с акватории покрытого льдом Карского моря спускается по территории Архангельской области на Ленинградскую, дотягивается и до Московской. А потом он будет смещаться на восток.