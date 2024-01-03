В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за активности вулкана Левотоби
В понедельник вулкан выбросил пепел на 1,5 километра над вершиной.
В понедельник вулкан выбросил пепел на 1,5 километра над вершиной.
Свыше 2200 человек были эвакуированы во временные убежища из-за повышенной активности вулкана Левотоби, расположенного на востоке Индонезии, сообщает CNA.
За последние недели учёные зарегистрировали несколько извержений, в том числе одно из них произошло в понедельник, когда вулкан выбросил пепел на 1,5 километра над вершиной.
Местные власти расширили «опасную» зону с двух до четырёх километров вокруг кратера Левотоби. Кроме того, из-за пепла аэропорт Франс Седа, находящийся на расстоянии более 80 километров от вулкана, с понедельника приостановил работу.
Представитель администрации округа Восточный Флорес Бенедиктус Болибапа Херин рассказал, что в районе Улангитан находится 1931 эвакуированный, а в Илье-Буре — 328 эвакуированных.
Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки были зафиксированы в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех с населением 250 тысяч человек.