12:04 (мск), источник: ТАСС

В Исландии началось извержение вулкана

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Извержение вулкана вследствие землетрясения началось на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Извержение началось утром на юго-западе Исландии, недалеко от города Гриндавик. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации RUV, жители города Гриндавик были эвакуированы минувшей ночью.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения — в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в декабре 2023 года.

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